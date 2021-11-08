Google дала официальный ответ на претензии к работе дактилоскопического датчика в новом смартфоне Pixel 6. Об этом сообщает зарубежный ресурс SlashGear.
В сети продолжает нарастать количество жалоб на работу подэкранного сканера отпечатка пальца в новых смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Пользователи отмечают, что датчик в этих девайсах работает очень медленно и нестабильно — «пиксели» довольно часто требуют ввода пароля, отклоняя приложенный к экрану палец, либо считывают его не с первого раза. Кроме того, ранее некоторые владельцы «шестерок» сообщали, что сканер в их смартфонах и вовсе отключался, как будто его нет и в смартфоне — иногда это происходило после активации некоторых функций «для разработчиков».
Согласно источнику, представитель компании Google прокомментировал в Twitter жалобы пользователей на глюки и произвольные отключения сканера отпечатка пальца в Pixel 6. По его словам, датчик работает в штатном режиме и не требует никаких доработок. Оказывается, Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснастили новыми алгоритмами безопасности — сканер отпечатка более «придирчиво» проверяет палец на соответствие, из-за чего количество сбоев может увеличиться. Google рекомендует использовать для разблокировки смартфонов только чистые пальцы, которые «должным образом увлажнены» и прижимаются к датчику достаточно плотно.
Ранее мы рассказали, что Microsoft по недосмотру «сломала» нативные приложения в Windows 11. Кроме того, компания готовит новую ОС и новый ноутбук, которые может показать уже завтра.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Вроде это был четвёртый айфон и там были проблемы с приёмной антеной.
Все схавали -и у Google будет примерно то же самое.
P.S. за минус пардон, клацнул, а изменить теперь не могу. Протыкайте, пожалуйста, кто-нибудь пару плюсов человеку
Это не уважение к своим читателям, писать так. Делать регулярно ошибки.
Куча воды в тексте.
АИ правда стал ещё хуже. Вам есть куда двигаться.
Думаю её и изменили в 13, тестируют.