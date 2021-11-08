Pixel 6


Google дала официальный ответ на претензии к работе дактилоскопического датчика в новом смартфоне Pixel 6. Об этом сообщает зарубежный ресурс SlashGear.

В сети продолжает нарастать количество жалоб на работу подэкранного сканера отпечатка пальца в новых смартфонах Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Пользователи отмечают, что датчик в этих девайсах работает очень медленно и нестабильно — «пиксели» довольно часто требуют ввода пароля, отклоняя приложенный к экрану палец, либо считывают его не с первого раза. Кроме того, ранее некоторые владельцы «шестерок» сообщали, что сканер в их смартфонах и вовсе отключался, как будто его нет и в смартфоне — иногда это происходило после активации некоторых функций «для разработчиков».

Согласно источнику, представитель компании Google прокомментировал в Twitter жалобы пользователей на глюки и произвольные отключения сканера отпечатка пальца в Pixel 6. По его словам, датчик работает в штатном режиме и не требует никаких доработок. Оказывается, Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснастили новыми алгоритмами безопасности — сканер отпечатка более «придирчиво» проверяет палец на соответствие, из-за чего количество сбоев может увеличиться. Google рекомендует использовать для разблокировки смартфонов только чистые пальцы, которые «должным образом увлажнены» и прижимаются к датчику достаточно плотно.

Ранее мы рассказали, что Microsoft по недосмотру «сломала» нативные приложения в Windows 11. Кроме того, компания готовит новую ОС и новый ноутбук, которые может показать уже завтра. 



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Источник:

SlashGear SlashGear

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