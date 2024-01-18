Samsung Galaxy S23 получит эксклюзивные функции Galaxy S24

Фархад
S24

Спустя пару часов после презентации Galaxy Unpacked представители Samsung официально подтвердили, что представленные функции на базе искусственного интеллекта Galaxy AI скоро станут доступны и на других флагманах компании.

На запрос журналистов Engadget, пресс-служба бренда заявила, что «с нетерпением ждёт возможности внедрить возможности Galaxy AI в серию Galaxy S23, включая S23FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5 и Galaxy Tab S9». Из хороших новостей — это произойдёт в первом полугодии 2024. Скорее всего, фичи добавят с обновлением One UI 6.1.

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В число новых функций Galaxy AI вошли: перевод текста или голоса на другие языки в режиме реального времени, структурирование и резюмирование заметок, дорисовывание объектов на фото и кадров в видео для создания эффекта замедленной съёмки, а также поиск предметов на снимках в Google.

Тем не менее, пока не до конца ясно, какие именно ИИ-функции получат прошлогодние смартфоны. Вполне вероятно, что некоторые из них всё же останутся эксклюзивами Samsung Galaxy S24.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

+3
frog83
Еще бы заголовок нормально написать🤦‍♂️
час назад в 17:47
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