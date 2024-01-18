Samsung Galaxy S23 получит эксклюзивные функции Galaxy S24

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Спустя пару часов после презентации Galaxy Unpacked представители Samsung официально подтвердили, что представленные функции на базе искусственного интеллекта Galaxy AI скоро станут доступны и на других флагманах компании.На запрос журналистов Engadget, пресс-служба бренда заявила, что «с нетерпением ждёт возможности внедрить возможности Galaxy AI в серию Galaxy S23, включая S23FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5 и Galaxy Tab S9». Из хороших новостей — это произойдёт в первом полугодии 2024. Скорее всего, фичи добавят с обновлением One UI 6.1.В число новых функций Galaxy AI вошли: перевод текста или голоса на другие языки в режиме реального времени, структурирование и резюмирование заметок, дорисовывание объектов на фото и кадров в видео для создания эффекта замедленной съёмки, а также поиск предметов на снимках в Google.Тем не менее, пока не до конца ясно, какие именно ИИ-функции получат прошлогодние смартфоны. Вполне вероятно, что некоторые из них всё же останутся эксклюзивами Samsung Galaxy S24.