Главное нововведение Samsung Galaxy S24 будет платным

Фото: SamMobile



Компания Samsung представила новые смартфоны линейки Galaxy S24, а вместе с ними — новые нейросетевые опции OneUI 6. О них рассказали в SamMobile.



Согласно источнику, Galaxy AI стал главным козырем на



Компания Samsung представила новые смартфоны линейки Galaxy S24, а вместе с ними — новые нейросетевые опции OneUI 6. О них рассказали в SamMobile.Согласно источнику, Galaxy AI стал главным козырем на презентации новых смартфонов — компания очень старалась показать, что нейросетевые фичи OneUI 6 должны сподвигнуть пользователя купить Galaxy S24. К слову, чуть позже Galaxy AI придет на Galaxy S23 и некоторые «раскладушки» бренда.



Однако самое главное, что нужно знать о функциях ИИ на Galaxy S24 — они будут платными. Samsung заявила, что покупатели Galaxy S24 смогут пользоваться Galaxy AI бесплатно в течение двух лет, после чего придется оформить платную подписку. Без оплаты нейросетевые функции отключатся. Стоимость подписки не была озвучена; вероятно, сама Samsung пока не определилась с цифрой.



Кто-то может посчитать, что его обманули: заплатив за смартфон полную цену в начале 2024-го, клиент получит урезанный смартфон в начале 2026-го, если не заплатит снова. Но на самом деле всё честно, так как Galaxy AI работает в облаке, а не на устройстве.

