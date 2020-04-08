



Компания Samsung работает над экраном, аналогов которых нет у других производителей. Об этом свидетельствует патент, который она недавно зарегистрировала.



Samsung уже выпускает смартфоны с различными типами экранов: полностью плоские, с активными боковыми гранями и складывающиеся пополам. Новый экран сочетает в себе несколько технологий и наконец-то позволит компании создавать по-настоящему безрамочные смартфоны.



Задумка Samsung состоит в том, чтобы сделать активной не только фронтальную часть матрицы и боковые грани, но также грани в верхней и нижней частях устройства. Таким образом получается смартфон как бы обёрнутый в экран.



В силу технологических особенностей производства неактивными останутся только углы смартфона. Видимо, за них нужно будет брать смартфон, чтобы избежать ложных срабатываний экрана. Кроме того, они станут основой для крепления стекла и матрицы к корпусу, а также позволят увеличить прочность конструкции.



Заявка на этот патент была оформлена в июле 2019 года и одобрена несколько недель назад. Это свидетельствует о том, что над таким экраном Samsung работает несколько месяцев, и наверняка у компании уже может быть готов полностью рабочий прототип.



Использование экрана с четырьмя активными гранями не позволит оставить место под традиционные сенсоры и порты, из чего следует, что в новом смартфоне не будет 3,5-мм аудиовыхода и разъёма для зарядки, а сканер отпечатков пальцев и фронтальная камера, скорее всего, будут вмонтированы непосредственно в стекло.



В любом случае стоит понимать, что это всего лишь патент, и нет никакой гарантии, что Samsung в реальности выпустит смартфон с таким экраном. Даже если компания действительно планирует нечто подобное, новинку, скорее всего, придётся ждать несколько лет.







