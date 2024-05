Samsung Galaxy Watch скоро получат нейросетевые функции Galaxy AI

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Samsung официально объявила о планах по внедрению функций Galaxy AI в свои умные часы с предстоящим выпуском обновления One UI 6 Watch.Согласно пресс-релизу, Galaxy AI поможет часам предоставлять более полную информацию о здоровье, а также осуществлять «мотивационную поддержку, которая поможет пользователям улучшить ежедневное самочувствие».Функция Energy Score поможет лучше понять ежедневное состояние энергии посредством комбинированного анализа личных показателей здоровья, включая среднее время сна, бодрствования, активность, частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. В целом она будет похожа на функцию Body Battery в часах Garmin.Wellness Tips — рекомендации и мотивационные наставления, основанные на конкретной цели, которую пользователь пытается достичь.Помимо этих нововведений, в обновлении One UI 6 Watch появятся улучшенные алгоритмы мониторинга здоровья, которые «предоставят более целостную и персонализированную информацию» с использованием искусственным интеллектом.Обновление One UI 6 Watch станет доступно «позже в этом году» на моделях Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic.