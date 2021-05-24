По данным блогера Ice Universe, Samsung готовит обновлённый интерфейс для складных смартфонов серии Fold. Эта оболочка называется Split UI, она представляет собой надстройку над One UI и может быть представлена с выпуском следующего складного смартфона компании.
Ice Universe опубликовал в твиттере примеры работы Split UI. На этих гифках продемонстрировано, что интерфейс смартфона может плавно и бесшовно меняться в зависимости от размера и ориентации экрана.
Как видно, дизайнеры отлично поработали над адаптацией интерфейса. На экране сохраняются все основные элементы приложения, и чем больше места для них, тем их больше. Приложения могут на лету подстраиваться под размер и положение экрана без потери своей функциональности. В некоторых приложениях можно даже настраивать интерфейс в ручную — например, в «Сообщениях».
Очевидно, что такая функциональность в первую очередь появится во встроенных приложениях Samsung. Для того чтобы сторонние приложения получили поддержку Split UI, необходимо, чтобы их разработчики озаботились такой адаптацией (а это будет зависеть от того, насколько популярными станут складные смартфоны Samsung).
Надстройка Split UI будет использоваться в новых моделях складных смартфонов Samsung и может появиться во всех уже выпущенных моделях серии Fold с обновлениями прошивки.
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