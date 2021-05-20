Мы знаем, что пользователи обращают много внимания на возможности носимых устройств для отслеживания состояния здоровья. Поэтому нам не терпится продолжить работу над созданием лучшей в отрасли функциональности на новой, совместной с Google, платформе. Мы стремимся предоставить людям решения, которые помогут им оставаться здоровыми. Создавая медицинские технологии нового уровня, мы хотим дать нашим пользователям инструменты для улучшения своей повседневной жизни.



Кроме того, в Samsung мы стремимся к наилучшему, гармоничному взаимодействию между носимыми устройствами Galaxy и смартфонами. Новая платформа — следующий шаг на пути к этой цели, и мы с нетерпением ждем возможность предоставить пользователям лучший пользовательский опыт.



Отличный пользовательский опыт невозможен без налаженной экосистемы для разработчиков. Новая платформа открывает целую вселенную возможностей для создателей приложений. Благодаря широкой открытой экосистеме все больше талантливых разработчиков и партнеров смогут вместе работать над развитием и переосмыслением умных часов.







Компания Samsung поделилась подробностями о новой операционной системе для смарт-часов Galaxy Watch, которую она разрабатывает совместно с Google.По словам Samsung, в новой платформе для часов будут объединены лучшие возможности операционных систем Tizen и Wear OS. Сохранятся узнаваемый дизайн, экосистема с широким выбором циферблатов и возможности мониторинга показателей здоровья, то есть все особенности предыдущих поколений умных часов Galaxy.Samsung собирается выпустить новые модели часов на базе разрабатываемой сейчас операционной системы в течение нескольких месяцев. Те, у кого уже есть носимые устройства Galaxy с операционной системой Tizen, продолжат получать обновления ПО как минимум в течение трех лет после выхода продукта.