Что нового в этой версии







Samsung выпустила бета-версию браузера Samsung Internet 15.0. Приложение получило новые возможности, призванные облегчить жизнь пользователей и обеспечить дополнительную защиту информации за счет расширенных функций конфиденциальности.Бета-версия Samsung Internet 15.0 защищает от создания цифровых отпечатков – метода, изучающего использование сети для определения информации о пользователях. Благодаря усовершенствованной технологии предотвращения слежки бета-версия Samsung Internet 15.0 обеспечивает максимальную конфиденциальность.Обновленное приложение позволяет удалять информацию, которую браузер сохранил на устройстве, и дает точное представление об этих данных. Кроме того, после активации «секретного» режима браузер остается в нем по умолчанию и пользователю не требуется включать функцию каждый раз.Новый интуитивно понятный виджет на главном экране бета-версии Samsung Internet 15.0 упрощает поиск информации. Для того чтобы воспользоваться им, требуется только набрать текст или сделать голосовой запрос.Чтобы работа в интернете стала еще удобнее, в бета-версии Samsung Internet 15.0 временно сохраняются последние просмотренные веб-страницы, поэтому их можно быстро восстановить. Это снижает нагрузку на сеть.Запуск публичной версии Samsung Internet 15.0 запланирован на конец лета после завершения бета-тестирования. Пользователи браузера получат уведомление, когда новая версия станет доступна.