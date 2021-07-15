На канадской версии сайта Amazon нашли информацию о дизайне и цене готовящихся к выходу умных часов Samsung Galaxy Watch 4 и Watch 4 Classic. Об этом сообщает Digital Trends. 



Рендеры подтверждают ранее появившиеся слухи — аксессуары получат круглый экран как у механических часов. Впрочем, отличия внешние будут: у Watch 4 стекло экрана будет располагаться ниже рамки, у Watch 4 Classic выше. Watch 4 выйдет в версиях на 40 и 44 мм, Watch 4 Classic — на 44 и 46 мм. 



Если верить данным на Amazon, модель Galaxy Watch Active 4 на 40 мм будет стоить 309,85 канадских долларов (18 360 рублей), а версия на 44 мм — 346,81 (20 550 рублей). За Galaxy Watch Classic на 44 мм нужно будет отдать 427,73 канадских доллара (25 360 рублей), а за версию на 46 мм — 463,88 (27 500 рублей). 

Новый модельный ряд Samsung Galaxy Watch представят 11 августа. Ранее компания сообщила, что ее часы перейдут с TizenOS на WearOS с оболочкой One UI Watch. Последняя сочетает лучшие возможности операционных систем Tizen и WearOS. По словам Google, операционная система создавалась так, чтобы она повышала скорость загрузки устройства и времени автономной работы. 


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Источник:

Digital Trends Digital Trends

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