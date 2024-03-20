«Эта штука словно жарится на гриле»: владельцы Samsung Galaxy Ultra S24 нашли проблему, о которой невозможно забыть

Артем
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Один из пользователей Reddit обратил внимание, что стилус смартфона буквально воняет жженым пластиком. Оказалось, что чувствительное обоняние тут не при чем, неприятный запах действительно есть и Samsung знают об этом.

Пост опубликовал участник форума с ником LatifYil. Автор заметил, что со временем стилус S Pen начал источать неприятный запах. Он предположил, что тепло, создаваемое смартфоном, медленно расплавляет ручку, когда та находится в отсеке. 

«Либо у меня чувствительный нос, либо эта штука словно жарится на гриле внутренностями (смартфона). Пожалуйста, скажите мне, что я не сумасшедший», — пишет LatifYil.

Странный вопрос перешел в спонтанное расследование. К ветке присоединились другие участники, которым пришлось обнюхать S Pen и проблема подтвердилась. Многие владельцы Samsung Galaxy Ultra S24 поругали автора, поскольку теперь не могут избавиться от мысли, что стилус неприятно пахнет, хоть раньше не обращали на это внимание.

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Как оказалось, аналогичный вопрос уже всплывал на официальных форумах Samsung. Модераторы подтвердили, что на появление запаха действительно влияет нагрев смартфона. Стоит заметить, что при повседневном использовании вы вряд ли заметите что-то неладное, для этого нужно поднести стилус близко к носу.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

wetwet
+867
wetwet
а нечего нюхать палку
2 часа назад в 13:11
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S.T.A.L.K.E.R.
+534
S.T.A.L.K.E.R.
Сначала у них акб жарится, теперь стилусы 😂😂😂
Когда уже смартфоны собирать научатся ?! 😆😆😆
час назад в 14:16
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