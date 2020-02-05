Over The Horizon

Samsung обновляет свой рингтон «Over The Horizon» каждый год за несколько дней до запуска смартфонов серии Galaxy S нового поколения. В этом году, создавая обновленную мелодию для серии Galaxy S20, компания утверждает, что вдохновлялась природой.



По словам Samsung, в этом напряженном образе жизни мы иногда можем забыть о том, чтобы иногда уделить время и просто насладиться окружающей природой. Таким образом, компания разработала полностью акустическую версию своего фирменного рингтона, чтобы помочь пользователям приблизиться к красоте окружающего нас мира.

Для получения нового звука компания размещала специальные монохорды в различных водоемах, которые приводились в действие течением воды. Таким образом новый Over The Horizon создавался исключительно силами природы. Помимо этого, компания добавила естественные звуки, такие как щебетание птиц, поток воды и шелест листьев. Использование электронных инструментов было сведено к минимуму.



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