



Компания Samsung представила на выставке CES технологию Project NEON, которая была разработана её дочерней организацией STAR Labs. NEON позволяет создавать цифровые изображения, которые выглядят и ведут в себя в точности так же, как настоящие люди. В STAR Labs их называют искусственными людьми.



В основе компьютерной симуляции лежит разработанная в STAR Labs платформа Core R3 (от слов Reality, Realtime и Responsive — реальность, реальное время и отзывчивость). За память, обучение, эмоции и интеллект отвечает технология SPECTRA. Идея проекта состоит в том, что NEON может использоваться для создания персонального консьержа или консультанта по различным вопросам.



На выставке CES было продемонстрировано несколько возможных сценариев для применения NEON, в том числе те, что показаны в видео, которое недавно утекло в сеть:







STAR Labs отмечает, что в этом ролике снялись живые актёры, съёмка производилась на камеру, а не генерировалась компьютером. Тем не менее, компания уверяет, что примерно так в конечном итоге будут выглядеть искусственные люди.



В STAR Labs также подчёркивают, что NEON — не ИИ-ассистент. Цифровую копию человека нельзя спросить о погоде, новостях или попросить найти что-нибудь в интернете. Но она может разговаривать на нескольких языках, поддерживать беседу на различные темы и даже проходит тест Туринга, то есть фактически представляет из себя не искусственный интеллект, а уникальное человеческое создание, пусть и исключительно в компьютерном облике.







То, что STAR Labs не показала, как в реальности работает технология NEON, свидетельствует о том, что она находится на ранней стадии развития и пока не готова к появлению на рынке. Однако у компании большие планы: она собирается лицензировать её другим организациям, а также запустить работающий по модели подписки сервис, в котором любой желающий может завести себе консультанта или собеседника. В отдалённых планах STAR Labs — внедрить NEON в производство презентаций, телевизионных передач и даже фильмов.







