





Samsung представила новейший 108-мегапиксельный датчик изображения для мобильных устройств, получивший название ISOCELL HM3. Благодаря широкому спектру сенсорных технологий новинка позволяет получать более четкие и яркие изображения в сверхвысоком разрешении с поддержкой еще более быстрой автофокусировки и расширенным динамическим диапазоном.Представленный сегодня 1/1,33-дюймовый сенсор ISOCELL HM3 с размером пикселей 0,8 мкм является новейшим дополнением в продуктовой линейке 108-мегапиксельных сенсоров Samsung ISOCELL. Помимо фокусирующих агентов с детектированием фазы (phase detection focusing agents) в технологии Super PD Plus используются микролинзы, оптимизированные для автоматической фокусировки, которые позволяют повысить точность измерения агентов на 50%.Усовершенствованное решение автофокусировки с определением фазы (PDAF) помогает сохранять четкий фокус даже на движущихся объектах и обеспечивает оптимальные результаты даже в условиях недостаточной освещенности.При смешанном освещении, например, при съемке в конце туннеля, сенсор HM3 задействует Smart ISO Pro, технологию обработки изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR), которая использует решение iDCG (intra-scene dual conversion gain). Технология Smart ISO Pro одновременно захватывает кадр как с высоким, так и с низким ISO, а затем объединяет их в одно изображение с 12-битной глубиной цвета и с уменьшенным шумом. Поскольку Smart ISO Pro не требует создания нескольких снимков с разной экспозицией для получения стандартного HDR-изображения, это может значительно уменьшить артефакты при съемке движущихся объектов. Кроме того, использование режима с низким уровнем шума улучшает светочувствительность на 50 процентов, что позволяет получать более яркие и четкие изображения в условиях низкой освещенности, чем на предшествующих моделях.Компоновка пикселей в сенсоре HM3 специально организована в виде одноцветных структур размером три на три пикселя, что позволяет объединять их в блоки по девять пикселей. За счет объединения соседних пикселей в группы по девять пикселей, 108-мегапиксельная матрица HM3 имитирует датчик изображения с разрешением 12 мегапикселей с увеличенными пикселями размером 2,4 мкм, что позволяет повысить светочувствительность при съемке в темноте. Благодаря улучшенным аппаратным алгоритмам объединения пикселей сенсор HM3 поддерживает плавные переходы между разрешениями 108 и 12 МП.Кроме того, конструкция нового датчика была оптимизирована для снижения энергопотребления в режиме предварительного просмотра на 6,5 процента, что в конечном итоге позволяет повысить энергоэффективность всего мобильного устройства. Сенсоры Samsung ISOCELL HM3 уже поступили в массовое производство.