Samsung Electronics представляет Galaxy S21 Ultra, флагман, который получил продвинутую систему камер и интеллектуальный дисплей. Для работы и творчества гаджет флагманской серии Galaxy S впервые оснащен электронным пером S Pen.
ДизайнСерия Galaxy S21 выполнена в новом стиле. Также она получила совершенно новый корпус Contour Cut Camera, переходящий в металлическую рамку. Новинка доступна в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» с матовым покрытием. Для заказа также будет доступны кастомизированные версии Galaxy S21 Ultra в цветах «Титановый Фантом», «Синий Фантом» и «Бронзовый Фантом». Повышенную прочность устройствам обеспечивает покрытие Corning Gorilla Glass Victus.
Galaxy S21 Ultra – самый большой гаджет в серии Galaxy S21 с 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X. Пользователям впервые не придется выбирать между плавной частотой обновления 120 Гц и разрешением Quad HD+ – новинка сочетает их. Частота обновления экрана регулируется от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от просматриваемого контента, чтобы предоставлять наилучшее качество изображения при высокой энергоэффективности для продления времени автономной работы устройства. По сравнению с Galaxy S20, S21 Ultra предлагает на 25% более яркое изображение с максимальной яркостью 1500 нит. Благодаря улучшенному на 50% коэффициенту контрастности гаджет обеспечивает чистое изображение с эффектом присутствия даже при просмотре на улице. Как и Galaxy S21 и S21 +, Galaxy S21 Ultra получил функцию Eye Comfort Shield, которая снижает нагрузку на глаза пользователя.
КамераGalaxy S21 Ultra оснащен системой камер для съемки фото высокого качества при различном освещении и настройках, а также съемки и редактирования видео с рядом новых интеллектуальных функций, улучшающих каждый кадр.
Четыре основные камеры (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором позволяют создавать 12-битные HDR-фотографии, цвета на которых в 64 раза насыщеннее, а динамический диапазон – втрое шире. Впервые смартфон Galaxy поддерживает съемку в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду на всех объективах, включая фронтальный и четыре тыльных, чтобы менять перспективу без потери качества. А 12-битные RAW файлы сохранят все детали при редактировании фотографий.
При увеличении на S21 Ultra больше не придется жертвовать четкостью, поскольку он оснащен 100-кратным Space Zoom с системой двойных телеобъективов Samsung – одним оптическим 3-кратным и одним оптическим 10-кратным, оба – с двойным фотодиодом. Благодаря этому снимки будут четкими независимо от того, насколько далеко от объекта находится фотограф.
Усовершенствованная технология Bright Night в Galaxy S21 Ultra - это инновация Samsung для фотографии при слабом освещении. Благодаря улучшенному ночному режиму, снижению шумов и технологии 12MP Nona-binning даже сложные кадры - например, тускло освещенные помещения или ночные пейзажи – получится снять в отличном качестве.
КоммуникацииGalaxy S21 Ultra предоставит пользователям широкие возможности для творчества и работы. Поэтому устройство впервые в истории серии Galaxy S получило электронное перо S Pen с технологией Wacom для рисования, создания заметок, редактирования фото и подписи документов, а версия S Pro – также для съемки групповых селфи в один клик. Смартфон поддерживает стилусы, идущие в комплекте с Galaxy Note или Galaxy Tab, а также продаваемые отдельно с совместимыми чехлами. Кроме того, Samsung представила новую модель S Pen Pro увеличенного формата для лучшего удобства использования и управления, оснащенную функциями Bluetooth.
Galaxy S21 Ultra получил поддержку Wi-Fi 6E, обеспечивающий более качественное и быстрое подключение к сети. Высокая пропускная способность и в четыре раза более быстрый интернет позволяют вести трансляции и мгновенно делиться контентом. Сверхскоростная связь 5G с низкой задержкой обеспечивает стремительную загрузку видео, плавную видеоконференцсвязь и потоковую передачу.
Благодаря возможностям сверхширокополосного доступа (UWB) в Galaxy S21 Ultra и S21 +, вскоре с помощью Galaxy S21 можно будет автоматически открывать двери автомобиля, не доставая из кармана ключи. Новинки также поддерживают функцию AR Finder – отправку сообщений другим пользователям смартфонов Galaxу c просьбой о помощи в поиске утерянного предмета.
Платформа SmartThings на Android Auto позволят применять устройства серии Galaxy S21 для управления умной бытовой техникой прямо из салона автомобиля. Подключив Galaxy S21 к машине, совместимой с Android Auto, можно включать свет над входной дверью или даже повысить температуру термостата перед возвращением домой.
А поскольку для работы всей экосистемы подключенных устройств необходимо надежное постоянное соединение, в Galaxy S21 Ultra используется технология Dual Bluetooth, которая позволяет объединять несколько устройств и распределяет энергопотребление для увеличения срока работы батареи.
ПроизводительностьGalaxy S21 защищен Knox Vault, собственной платформой безопасности Samsung на уровне чипа (SoC). Благодаря сочетанию защищенной памяти с защитой от несанкционированного доступа к процессору, Vault обеспечивает максимальную защиту Galaxy S21.
Смартфоны новой серии также получили новый инструмент для обеспечения максимальной конфиденциальности: перед отправкой фото можно безопасно удалить метаданные о местоположении. Функция Private Share на Galaxy S21 также позволяет контролировать, кто получает доступ к отправляемому контенту и как долго он доступен.
Samsung Care+Пользователям программы Samsung Care+ доступны ремонт смартфона со скидкой при механических повреждениях, круглосуточная техническая поддержка по телефону или в чате, компенсация при полной гибели устройства и расширенная на один дополнительный год гарантия. Присоединиться к Samsung Care+ можно при оформлении покупки смартфона на сайте или в фирменных магазинах бренда. Стоимость сертификата составляет 6 990 рублей за год и 9 990 рублей за два года защиты устройства.
Технические характеристики
- Дисплей: 6,8-дюймовый Edge QHD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O (3200x1440), 515ppi, сертификация HDR10+, адаптивная частота обновления 120Гц (10~120Гц), Eye Comfort Shield
- Размеры и вес: 75,6x165,1x8,9 мм, 229 г
- Фронтальная камера: 40MP, автофокус с определением фазы, FOV 80°, F2.2, 0,7 мкм
- Основная камера: Ультраширокоугольная: 12МП, Dual Pixel AF, FOV 120°, F2.2, 1,4мкм; Широкоугольная: 108МП, автофокус с определением фазы, FOV 83°, оптическая стабилизация изображения (OIS), F1.8, 0,8мкм; Телефото 1: 10МП Dual Pixel AF, Optical 3x, FOV 35°, оптическая стабилизация изображения, F2.4, 1,22мкм; Телефото 2: 10МП Dual Pixel AF, Optical 10x, FOV 10°, оптическая стабилизация изображения, F4.9, 1,22мкм, 100X Space Zoom, Лазерный автофокус
- Процессор: Exynos 2100
- Память: 12ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 128ГБ / 256ГБ встроенной памяти; 16 ГБ ОЗУ (LPDDR5) с 512 ГБ встроенной памяти
- Аккумулятор: 5000 мАч
Доступность в РоссииПродажи Galaxy S21 Ultra на территории России начнутся 5 февраля. Смартфон будет доступен в фирменной рознице и магазинах партнеров в цветах «Черный Фантом» и «Серебряный Фантом» по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 521ГБ, 114 990 рублей за версию 256ГБ и 109 990 рублей за версию 128ГБ.
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