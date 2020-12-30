





Samsung представляет функцию адаптивного HDR10+, повышающую качество изображения и визуальный комфорт при просмотре контента в домашних условиях при любом освещении. Новая возможность поддерживается в режиме Filmmaker Mode и будет доступна по всему миру на новых телевизорах Samsung QLED TV.Для оптимального просмотра HDR контента обычно необходимо затемнённое помещение, в то время как на практике условия могут быть разными в зависимости от источников света в комнате, времени суток и расположения окон. Функция адаптации HDR10+ динамически оптимизирует яркость изображения для каждой сцены, используя рекомендации HDR10+ LLC. Это позволяет автоматически настраивать картинку под любые условия освещения, получая максимум комфорта от HDR контента. Технология использует встроенный в телевизор сенсор освещённости и гарантирует воспроизведение изображения, максимально совпадающего с творческим замыслом создателей, без потерь деталей или контраста.Функция адаптивного HDR10+ в телевизорах Samsung QLED TV поддерживается в режиме Filmmaker Mode, который был разработан в сотрудничестве с профессиональными режиссёрами, студиями и производителями потребительской электроники в рамках альянса UHD. По мере того как Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) и Samsung расширяют свое технологическое партнерство, больше разнообразного контента в HDR10+ становится доступным через различные сервисы.