Смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge были запущены в 2016 году с Android 6.0. За эти годы Samsung выпустила два основных обновления, оба смартфона получили Android 8.0 в 2018 году и компания продолжала выпускать патчи безопасности для этих устройств до прошлого месяца.



Samsung удалила Galaxy S7 и S7 Edge из своего списка смартфонов, которые должны получать ежеквартальные обновления с патчами безопасности. Последний апдейт для них был выпущен в марте 2020 года. Таким образом компания придерживается своего графика четырехлетней поддержки программного обеспечения для своих флагманов.



Google и OnePlus поддерживают свои устройства обновлениями Android в течение трех лет. Флагманские смартфоны Samsung получают крупные версии Android в течение двух лет, а исправления безопасности на протяжении четырех лет с даты запуска.



Samsung может по-прежнему выпускать обновления для системы безопасности Galaxy S7 и S7 Edge в случае обнаружения критических уязвимостей. Смартфоны Galaxy S7 Active были запущены в июне 2016 года и эти модели до сих пор присутствуют на сайте компании в списке на получение ежеквартальных обновлений с исправлениями для системы безопасности. Для них следующий апдейт может стать последним.





