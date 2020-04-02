Samsung заявила на своем сайте, что пожертвует смартфоны для пациентов с коронавирусом на карантине. По словам компании, это поможет им оставаться на связи с семьёй и друзьями.



Samsung также отмечает, что передаст очистители воздуха в карантинные центры и больницы, а также планшеты в образовательные учреждения. Компания также рассказала, что пожертвовала 29 миллионов долларов на поддержку и продукты региональным властям в США. Помимо этого, Samsung сотрудничает с другими компаниями в Корее для запуска массового производства медицинских масок.



Стоит отметить, что Samsung — не первая компания, решившая помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее Apple пожертвовала миллионы масок для медработников в США, а Tesla передаст аппараты для искусственного вентиляции легких любым больницам по всему миру, при условии их незамедлительного применения.





