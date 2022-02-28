Компания Samsung официально объявила о старте продаж своих компактных ноутбуков Galaxy Book2 Pro в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Согласно источнику, в продаже будут две основные версии устройства: Galaxy Book2 Pro и Galaxy Book2 Pro 360. Разница состоит в устройстве шарнира: модель 360 умеет «выворачиваться наизнанку» и превращать ноутбук в планшет с сенсорным дисплеем, при этом получила всё то же самое в плане «железа».
Samsung Galaxy Book2 Pro получил новейшие модули связи — 5G и Wi-Fi 6E. Автономность, заявленная производителем — до 21 часа от одного заряда аккумулятора. Сама зарядка осуществляется через универсальный порт USB-C. Комплектное зарядное устройство мощностью 65 Ватт подходит не только для ноутбука, но и для мобильных девайсов вроде смартфона или планшета.
Помимо перечисленного, ноутбук получил фронтальную камеру с разрешением 1080p и различными режимами с нейросетевой обработкой (вроде «Портрета» и автоматического кадрирования), процессор Intel 12-го поколения Core i5/i7 с сертификацией Intel EVO, сканер отпечатка пальца и предустановленную новейшую Windows 11. Встроенные микрофоны имеют систему шумоподавления, а динамики суммарной мощностью 5 Ватт поддерживают AKG и Dolby Atmos.
Отдельно Samsung выделяет свою технологию защиты информации — шифрование ядра. Оно полностью соответствует максимальным требованиям Microsoft к защите «железа» компьютера для использования Windows 11.
Предзаказ Galaxy Book2 Pro и Galaxy Book2 Pro 360 будет открыт с 18 марта, а начало продаж намечено на 1 апреля. Заказать устройство можно будет на официальном сайте Samsung и у партнеров бренда.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: