Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал недавние предупреждения и опасения о возможной блокировке устройств Apple на территории России. Об этом пишут несколько российских СМИ.
Согласно источнику, заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин решил сделать заявление относительно слухов, касающихся работы Apple в России. В связи с увеличивающимся количеством санкций против РФ многие пользователи «яблочной» техники начали опасаться, что Apple может удаленно нарушить работу их девайсов. Эти страхи подкрепило обращение украинского депутата к Тиму Куку с просьбой ограничить функциональность гаджетов компании на территории РФ.
Горелкин сообщил, что Apple является компанией, исполняющей российское законодательство. Среди прочего, Apple недавно начала выполнять новый законопроект о «приземлении» зарубежных лиц. Поэтому опасаться такого беспрецедентного нарушения закона РФ со стороны компании не стоит.
«Российский офис Apple, по моим данным, не подтверждают какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети», — Антон Горелкин
Напомним, что ранее мы рассуждали о возможностях Apple и уровне её контроля над девайсами в руках пользователей. Выводы можно сделать довольно любопытные.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Так что…