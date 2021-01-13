Samsung разрабатывает два новых беспроводных зарядных устройства Qi для своих смартфонов и других совместимых устройств. Недавно появившиеся изображения демонстрируют два гаджета с серийными номерами: EP-P1300 и EP-P4300. Судя по всему, вторая станет преемником Wireless Charger Duo.
EP-P1300 — зарядка квадратной формы, которая предназначена для зарядки только одного устройства. Значок на этом гаджете указывает, что поддерживаются совместимые смартфоны и беспроводные наушники. Зарядник оснащается индикатором состояния на передней панели и портом USB-С на задней. Мощность составит 9 Вт для совместимых смартфонов и 7 Вт для iPhone.
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