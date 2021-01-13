Samsung

Samsung разрабатывает два новых беспроводных зарядных устройства Qi для своих смартфонов и других совместимых устройств. Недавно появившиеся изображения демонстрируют два гаджета с серийными номерами: EP-P1300 и EP-P4300. Судя по всему, вторая станет преемником Wireless Charger Duo.

EP-P1300 — зарядка квадратной формы, которая предназначена для зарядки только одного устройства. Значок на этом гаджете указывает, что поддерживаются совместимые смартфоны и беспроводные наушники. Зарядник оснащается индикатором состояния на передней панели и портом USB-С на задней. Мощность составит 9 Вт для совместимых смартфонов и 7 Вт для iPhone.
EP-P4300 получит название Wireless Charger Pad Duo, она поддерживает возможность одновременной зарядки двух устройств, среди которых совместимые смартфоны, смарт-часы и беспроводные наушники. Устройство оборудовано двумя светодиодами состояния и портом USB-С на задней панели. На одном из изображений демонстрируется неанонсированный Galaxy S21 Ultra. Зарядник обеспечивает мощность 9 Вт для смартфонов и до 3,5 Вт для смарт-часов.
Слухи также указывают, что эти зарядные устройства могут заряжать грядущие трекеры для вещей Galaxy Smart Tag. Вероятно, эти гаджеты Samsung представит завтра вместе с модельным рядом смартфонов S21.


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Источник:

Sammobile Sammobile

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