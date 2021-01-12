«Мобильные технологии дают людям привилегию оставаться на связи с близкими. Сегодня, как никогда, смартфоны являются не только средством общения, но и средством выражения с помощью потрясающих фотографий, а новейшие мобильные технологии делают наш опыт взаимодействия с устройствами поистине иммерсивным и эпическим», — Samsung.







Samsung на своём YouTube-канале опубликовала трейлер онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked 2021, которое состоится 14 января в 18:00 по московскому времени. В рамках презентации обещают показать новые мобильные устройства.Ожидается, что 14 января компания представит флагманскую серию смартфонов Galaxy S21, новую модель беспроводных наушников и специальные маячки для отслеживания предметов. Посмотреть прямой эфир можно будет на официальном сайте Samsung.