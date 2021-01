Samsung начала рассылать обновление с оболочкой One UI 3.1 на Android 11 для планшетов Galaxy Tab S7+ . Таким образом это будет первое устройство южнокорейского производителя, получившее новую версию операционной системы в этом году.О наличии обновления One UI 3.1 на базае Android 11 для Galaxy Tab S7+ сообщили пользователи из Южно Кореи. Программное обеспечение поставляется с версией прошивки T875NKOU1BUA8, а размер файла составляет 2442 МБ. Рекомендуется для его установки использовать Wi-Fi-соединение.Проверить наличие апдейта можно вручную, для этого необходимо перейти в «Настройки» > «Обновление ПО» > «Загрузить и установить». Если вы тоже получили One UI 3.1, то не забудьте рассказать нам об этом в комментариях.