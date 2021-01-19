Недавно представленные смартфоны Galaxy S21|S21+ и S21 Ultra получили не только новый дизайн и начинку, но и улучшенные функции обеспечения конфиденциальности и безопасности.
Владельцы новинок могут удалять GPS-данные о своем местоположении со своих фотографий, прежде чем поделиться ими с другими людьми. Всё, что для этого нужно сделать — выбрать опцию «Удалить данные о местоположении» в меню «Поделиться», а затем выбрать сервис для отправки. Таким образом будет удалена информация о широте и долготе из EXIF-данных снимка. Ранее для этого необходимо было воспользоваться приложением от сторонних разработчиков из Google Play. Теперь функция удаления GPS-информации всегда под рукой.
Помимо этого, флагманы получили еще несколько новых функций безопасности, среди них Private Share и Samsung Knox Vault. Первая обеспечивает контроль над доступом к фотографиям, видео и документами, которыми вы поделились с другими владельцами устройств Galaxy. С её помощью можно отзывать доступ или автоматически аннулировать его.
Что касается Samsung Knox Vault, она использует специальный чип безопасности и интегрированное программное обеспечение для защиты биометрических данных, блокчейна, PIN-кода и паролей. Эта функция сохраняет пользовательские данные даже в условиях аппаратного взлома.
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Владельцы новинок могут удалять GPS-данные о своем местоположении со своих фотографий, прежде чем поделиться ими с другими людьми. Всё, что для этого нужно сделать — выбрать опцию «Удалить данные о местоположении» в меню «Поделиться», а затем выбрать сервис для отправки. Таким образом будет удалена информация о широте и долготе из EXIF-данных снимка. Ранее для этого необходимо было воспользоваться приложением от сторонних разработчиков из Google Play. Теперь функция удаления GPS-информации всегда под рукой.
Помимо этого, флагманы получили еще несколько новых функций безопасности, среди них Private Share и Samsung Knox Vault. Первая обеспечивает контроль над доступом к фотографиям, видео и документами, которыми вы поделились с другими владельцами устройств Galaxy. С её помощью можно отзывать доступ или автоматически аннулировать его.
Что касается Samsung Knox Vault, она использует специальный чип безопасности и интегрированное программное обеспечение для защиты биометрических данных, блокчейна, PIN-кода и паролей. Эта функция сохраняет пользовательские данные даже в условиях аппаратного взлома.
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