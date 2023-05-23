Samsung создает «умный» дисплей, который изменит смартфоны
Артем Фунтиков —
Похоже, разработка Samsung поменяет представление о смарт-часах и о гаджетах в целом. Sensor OLED выполняет функции мониторинга здоровья, и сканирует отпечаток пальца в любой области экрана.
Новые возможности будут представлены на Display Week — выставке технологий, которая пройдет с 23 по 25 мая. На ней Samsung представит свою новейшую разработку в области экранов — Sensor OLED. Благодаря сверхчувствительным органическим фотодиодам, дисплей может подсчитывать интенсивность сердцебиения и кровяное давление. Последнее, находится на стадии калибровки для максимально точных показателей. Чтобы получить сведения, например, пульс, необходимо положить по одному пальцу каждой руки на поверхность экрана.
В отличие от современных сенсоров, новинка сможет считывать отпечаток пальца с любой области дисплея. Это упростит процесс разблокировки, поскольку не придется прикладываться к определенному участку.
Технология подэкранных сканеров стагнирует с 2019 года, с выходом Samsung Galaxy S10. За эти годы экраны стали ярче, больше, но смысл их не менялся. Похоже, Samsung решила сдвинуть подход к созданию смартфонов и «умных» гаджетов, которые призваны следить за здоровьем.
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