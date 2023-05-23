Samsung создает «умный» дисплей, который изменит смартфоны

Похоже, разработка Samsung поменяет представление о смарт-часах и о гаджетах в целом. Sensor OLED выполняет функции мониторинга здоровья, и сканирует отпечаток пальца в любой области экрана.Новые возможности будут представлены на Display Week — выставке технологий, которая пройдет с 23 по 25 мая. На ней Samsung представит свою новейшую разработку в области экранов — Sensor OLED. Благодаря сверхчувствительным органическим фотодиодам, дисплей может подсчитывать интенсивность сердцебиения и кровяное давление. Последнее, находится на стадии калибровки для максимально точных показателей. Чтобы получить сведения, например, пульс, необходимо положить по одному пальцу каждой руки на поверхность экрана.В отличие от современных сенсоров, новинка сможет считывать отпечаток пальца с любой области дисплея. Это упростит процесс разблокировки, поскольку не придется прикладываться к определенному участку.Технология подэкранных сканеров стагнирует с 2019 года, с выходом Samsung Galaxy S10. За эти годы экраны стали ярче, больше, но смысл их не менялся. Похоже, Samsung решила сдвинуть подход к созданию смартфонов и «умных» гаджетов, которые призваны следить за здоровьем.