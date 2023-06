Samsung спишет сразу 14 популярнейших моделей смартфонов

Galaxy S10 Lite;

Galaxy S20 FE;

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra;

Galaxy Note 10 Lite;

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra;

Galaxy Z Flip (LTE/5G);

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy A22 (LTE/5G);

Galaxy A32 (LTE/5G);

Galaxy A51;

Galaxy A71;

Galaxy Tab A8;

Galaxy Tab A7 Lite;

Galaxy Tab S6 Lite (2020);

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+.

Портал SamMobile поделился списком устройств Samsung, которые не получат обновление ОС до One UI 6 на базе Android 14 этой осенью.Как бы грустно это ни звучало, ни одно устройство не работает вечно. Приходит время, когда все гаджеты перестают получать обновления ОС. Изначально Samsung предлагала два масштабных обновления прошивки, но затем повысила этот порог до трёх. Не так давно компания взяла на себя обязательство поддерживать некоторые устройства до четырёх лет.Начиная с серии Galaxy S21 (включая S21 FE), все последующие флагманы бренда имеют право на четыре крупных обновления Android. То же самое относится к Galaxy A33, Galaxy A53, Galaxy A73 и более свежим устройствам.Увы, в этом году компания прекратит выпуск крупных обновлений для ряда популярных смартфонов и планшетов — они так и останутся на Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.Вот полный список списываемых устройств:Вероятно, первыми Android 14 и One UI 6.0 получат смартфоны серии Galaxy S23, а также Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5.