





Ни для кого не секрет, что крупные технологические компании частенько подкалывают друг друга, выпуская ролики со сравнением своих и чужих гаджетов. И два новых видео Samsung как раз направлены на высмеивание нового iPhone 12 Pro Max, а точнее — его основных камер.В первом ролик корейская компания сравнила возможности зума на Galaxy S21 Ultra 5G и iPhone 12 Pro Max. Как и следовало ожидать в таком видео, смартфон Apple даже на максимальном увеличении смог выдать что-то похожее на мутный обрезанный кружок вместо Луны. Флагман Samsung при этом дал достаточно четкое фото нашего спутника, где можно даже крупные кратеры разглядеть. При этом корейская компания не смогла удержаться от троллинга, написав на фоне «белого кружка» у iPhone фразу «достаточно близко?».Во втором ролике Samsung зашла с другой стороны и продемонстрировала возможности макро. И да, победителем опять же вышел Galaxy S21 Ultra — у него и детальность выше, и цвета интереснее. И опять корейская компания подколола Apple, написав на слегка мыльном снимке с iPhone 12 Pro Max фразу «достаточно детально?».