Компания Samsung представила свой первый официальный интернет-магазин на маркетплейсе AliExpress. В нем российским покупателям доступны товары всех категорий, включая мобильные устройства, бытовую технику и телевизоры.
Samsung планирует использовать данный канал для расширения продаж и поставок в регионы России. В магазине будет представлена техника бюджетной и средней ценовых категорий, а также смартфоны и носимые устройства. Новинки будут появляться здесь в числе первых: например, на платформе уже можно приобрести смартфоны Galaxy A52 и A72.
Пользователям AliExpress доступны многие акции официального интернет-магазина Samsung, а также другие скидки и специальные предложения на покупку техники компании. Так, в настоящий момент магазин Samsung на AliExpress Россия принимает участие в глобальной распродаже «328». Она проходит на AliExpress Россия с 29 марта по 2 апреля. В рамках распродажи покупатели смогут получить скидки на отдельные товары. Например, на платформе уже можно приобрести новинки Galaxy A52 и Galaxy A72. На смартфон Galaxy A71 действует специальная цена 23 390 рублей.
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