Эпоха любителей (1976-1982)

Корпоративная эпоха (1982-1992)

Эпоха гибели (1992-1998)

Эпоха возрождения (1998-2008)

Эпоха роста (2008-2015)

Эпоха технологического титана (2015-настоящее время)







У интернета короткая память и это факт. Большинство людей помнит Apple только как технологического титана, но так было не всегда. К примеру, Apple из девяностых и начала нулевых — совершенно две разные компании. Помните ли вы времена падения компании в связи с уходом Стива Джобса или эпоху возрождения с момента появления App Store?Сайт Macworld попытался классифицировать все самые важные периоды развития Apple, разделив историю компании на шесть разных эпох, в каждой из которых подход и позиция купертиноцев были удивительно разными.Это тот самый момент, который помнят все фанаты компании. Двое парней по имени Стив основали компанию в гараже на заре возникновения персональных компьютеров. В 1982 году, благодаря высоким продажам Apple II компания наняла Джона Скалли из Pepsi в качестве генерального директора. Так эта эпоха подошла к концу.Эта эпоха охватывает длительный успех Apple II, выпуск Macintosh и рост направления Mac под руководством Скалли. Этот промежуток времени в истории купертиновцев захватывает период, когда Стив Джобс был вынужден покинуть компанию.Apple сильно выросла за этот период, превратившись из легендарного стартапа в более традиционную корпорацию. ПК Microsoft и IBM представляли угрозу, но Mac по-прежнему оставался лучшим выбором для работы в издательских и других медиа-кругах, поэтому прибыль текла рекой.Microsoft набирала обороты, массовый выпуск Windows 95 сократил разрыв между Mac и ПК, лишив Apple одного из её самых важных преимуществ. PowerBook, выпущенный в самом начале этой эпохи, был продуктом-победителем, который помог Apple заработать внимание пользователей. К сожалению, это достижение перечеркнул запуск катастрофического PowerBook второго поколения, серии 500, и его еще более неудачный преемник — PowerBook 5300.Генеральный директор Apple Джон Скалли был занят поиском вдохновляющих решений, которые помогли бы вернуть компании свои лидерские позиции. Среди всех этих поисков был откровенный «выстрел себе в ногу» — он позволил лицензировать Mac OS сторонним производителям оборудования для создания клонов Mac.После Скалли кресло генерального директора Apple вместе с убытками досталось Гилу Амелио. На своем посту он принял единственное верное решение, которое оказалось счастливой случайностью. Компания тщетно пыталась создать новую версию Mac OS и в конечном итоге было решено приобрести NeXT.NeXT стал основой всех операционных систем Apple по сей день. Но еще более важным было то, что основатель этого стартапа Стив Джобс вернулся обратно в Apple.Еще один период в жизни Apple, который хорошо отложился в памяти фанатов, поскольку он связан с успехами. Вкратце: Стив Джобс вернулся и всех спас.Это очень интересный период в жизни компании — Джобс начал реализовывать свои планы, а Apple была готова вернуться в игру. В 1998 купертиновцев ждал ошеломительный успех с запуском оригинального iMac, а в 2001 году выстрелил iPod в сочетании с запуском розничной сети магазинов Apple Store. 2007-й год навсегда оставил свой след в истории не только компании. Был запущен оригинальный iPhone.Не обошлось и без неудач. Партнерство Apple с IBM в 2003 году привело к тому, что Apple анонсировала Power Mac G5, а Стив Джобс пообещал, что процессор 3GHz будет доступен в течение года. IBM так и не смогла выполнить поставку и купертиновцам пришлось отказаться от PowerPC в пользу Intel.В эпоху своего возрождения Apple решает отказаться от производства своего серверного оборудования Xserve и операционной системы Mac OS X Server. Таким образом компания фокусируется на более сильных областях. Вслед за этим были неуклюжие попытки выйти на рынок онлайн-сервисов с помощью MobileBe. Возможно, оглядываясь назад, можно сказать, что Apple немного опередила время, поскольку спустя десятилетие iCloud превратился в солидный и востребованный сервис.Эпоху возрождения часто связывают с магией Стива Джобса. Также стоит отметить, что именно в этот период своей истории Apple старалась из всех сил, пытаясь найти свободные ниши и новые точки продвижения вперед.Начиная с запуска App Store в 2008 году, Apple превратилась из крупной технологической компании в одну из самых богатых и влиятельных корпораций в мире. Это произошло во многом благодаря успеху iPhone.В эту эпоху Apple представила iPad, всячески улучшала iOS, оттачивала свои навыки в разработке и производстве чипов и зарабатывала огромные суммы денег. Однако, к 2015 году рост iPhone начал замедляться. Это стало началом новой эпохи.Наступила новая эпоха, в которой Apple ждет огромный успех в новых сферах, например в носимой электронике (Apple Watch, AirPods), и сервисах. Куда компания будет двигаться дальше? Уже кажется что вторая эпоха гибели не предвидится. Есть вероятность, что купертиновцы перейдут в период старения, сконцентрировав всё своё внимание на заработке и, перестав меняться и развиваться. Возможно, корпоративная культура, заложенная Стивом Джобсом, до сих пор движет Apple — новые продукты, новые отрасли и постоянное переосмысление.Чему стоит поучиться у Apple? Тому, что компания редко стоит на месте очень долго. Возможно, когда-нибудь в ближайшем десятилетии купертиновцы выйдут из периода пост-iPhone и вступят в новую захватывающую эпоху роста и перемен.