Apple
У интернета короткая память и это факт. Большинство людей помнит Apple только как технологического титана, но так было не всегда. К примеру, Apple из девяностых и начала нулевых — совершенно две разные компании. Помните ли вы времена падения компании в связи с уходом Стива Джобса или эпоху возрождения с момента появления App Store?

Сайт Macworld попытался классифицировать все самые важные периоды развития Apple, разделив историю компании на шесть разных эпох, в каждой из которых подход и позиция купертиноцев были удивительно разными.

Эпоха любителей (1976-1982)

Это тот самый момент, который помнят все фанаты компании. Двое парней по имени Стив основали компанию в гараже на заре возникновения персональных компьютеров. В 1982 году, благодаря высоким продажам Apple II компания наняла Джона Скалли из Pepsi в качестве генерального директора. Так эта эпоха подошла к концу.

Корпоративная эпоха (1982-1992)

Стив джобс

Эта эпоха охватывает длительный успех Apple II, выпуск Macintosh и рост направления Mac под руководством Скалли. Этот промежуток времени в истории купертиновцев захватывает период, когда Стив Джобс был вынужден покинуть компанию.

Apple сильно выросла за этот период, превратившись из легендарного стартапа в более традиционную корпорацию. ПК Microsoft и IBM представляли угрозу, но Mac по-прежнему оставался лучшим выбором для работы в издательских и других медиа-кругах, поэтому прибыль текла рекой.

Эпоха гибели (1992-1998)

Microsoft набирала обороты, массовый выпуск Windows 95 сократил разрыв между Mac и ПК, лишив Apple одного из её самых важных преимуществ. PowerBook, выпущенный в самом начале этой эпохи, был продуктом-победителем, который помог Apple заработать внимание пользователей. К сожалению, это достижение перечеркнул запуск катастрофического PowerBook второго поколения, серии 500, и его еще более неудачный преемник — PowerBook 5300.

PowerBook 5300cs

Генеральный директор Apple Джон Скалли был занят поиском вдохновляющих решений, которые помогли бы вернуть компании свои лидерские позиции. Среди всех этих поисков был откровенный «выстрел себе в ногу» — он позволил лицензировать Mac OS сторонним производителям оборудования для создания клонов Mac.

После Скалли кресло генерального директора Apple вместе с убытками досталось Гилу Амелио. На своем посту он принял единственное верное решение, которое оказалось счастливой случайностью. Компания тщетно пыталась создать новую версию Mac OS и в конечном итоге было решено приобрести NeXT.

NeXT

NeXT стал основой всех операционных систем Apple по сей день. Но еще более важным было то, что основатель этого стартапа Стив Джобс вернулся обратно в Apple.

Эпоха возрождения (1998-2008)

Еще один период в жизни Apple, который хорошо отложился в памяти фанатов, поскольку он связан с успехами. Вкратце: Стив Джобс вернулся и всех спас.

Это очень интересный период в жизни компании — Джобс начал реализовывать свои планы, а Apple была готова вернуться в игру. В 1998 купертиновцев ждал ошеломительный успех с запуском оригинального iMac, а в 2001 году выстрелил iPod в сочетании с запуском розничной сети магазинов Apple Store. 2007-й год навсегда оставил свой след в истории не только компании. Был запущен оригинальный iPhone.

iPhone

Не обошлось и без неудач. Партнерство Apple с IBM в 2003 году привело к тому, что Apple анонсировала Power Mac G5, а Стив Джобс пообещал, что процессор 3GHz будет доступен в течение года. IBM так и не смогла выполнить поставку и купертиновцам пришлось отказаться от PowerPC в пользу Intel.

В эпоху своего возрождения Apple решает отказаться от производства своего серверного оборудования Xserve и операционной системы Mac OS X Server. Таким образом компания фокусируется на более сильных областях. Вслед за этим были неуклюжие попытки выйти на рынок онлайн-сервисов с помощью MobileBe. Возможно, оглядываясь назад, можно сказать, что Apple немного опередила время, поскольку спустя десятилетие iCloud превратился в солидный и востребованный сервис.
MobileMe
Эпоху возрождения часто связывают с магией Стива Джобса. Также стоит отметить, что именно в этот период своей истории Apple старалась из всех сил, пытаясь найти свободные ниши и новые точки продвижения вперед.

Эпоха роста (2008-2015)

Начиная с запуска App Store в 2008 году, Apple превратилась из крупной технологической компании в одну из самых богатых и влиятельных корпораций в мире. Это произошло во многом благодаря успеху iPhone.

iPad

В эту эпоху Apple представила iPad, всячески улучшала iOS, оттачивала свои навыки в разработке и производстве чипов и зарабатывала огромные суммы денег. Однако, к 2015 году рост iPhone начал замедляться. Это стало началом новой эпохи.

Эпоха технологического титана (2015-настоящее время)

 Тим Кук

Наступила новая эпоха, в которой Apple ждет огромный успех в новых сферах, например в носимой электронике (Apple Watch, AirPods), и сервисах. Куда компания будет двигаться дальше? Уже кажется что вторая эпоха гибели не предвидится. Есть вероятность, что купертиновцы перейдут в период старения, сконцентрировав всё своё внимание на заработке и, перестав меняться и развиваться. Возможно, корпоративная культура, заложенная Стивом Джобсом, до сих пор движет Apple — новые продукты, новые отрасли и постоянное переосмысление.

Чему стоит поучиться у Apple? Тому, что компания редко стоит на месте очень долго. Возможно, когда-нибудь в ближайшем десятилетии купертиновцы выйдут из периода пост-iPhone и вступят в новую захватывающую эпоху роста и перемен.  


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Источник:

Macworld Macworld

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