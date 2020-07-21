Бывшая глава подразделения цифрового маркетинга и коммуникаций Apple Лорен Галло на примере двух рекламных билбордов продемонстрировала развитие компании Apple, её продукции и музыкальной индустрии за последние 20 лет.
Первый билборд датируется 2001 годом, на нём изображён плеер iPod первого поколения, который рекламировался под слоганом «1000 песен в твоём кармане». Все эти песни хранились во встроенной флеш-памяти объёмом 5 или 10 гигабайт, а аккумулятора хватало на 12 часов работы.
Второй билборд совсем свежий. На нём изображён iPhone и Apple Watch, а надпись гласит «600 миллионов песен. На вашем запястье». Здесь Apple рекламирует сразу три продукта — помимо двух гаджетов ещё и музыкальный сервис Apple Music, в каталоге которого содержится огромное количество релизов. При Apple подчёркивает, что музыку теперь можно носить не в кармане, а на запястье (ведь новые модели Apple Watch поддерживают воспроизведение треков без смартфона напрямую из Apple Music).
Как справедливо отметил один из комментаторов в Twitter, носить с собой музыку на запястье можно было ещё десять лет назад — с помощью браслета, на который закреплен плеер iPod nano. Правда, треков там было не 60 миллионов треков, а намного меньше.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Первый билборд датируется 2001 годом, на нём изображён плеер iPod первого поколения, который рекламировался под слоганом «1000 песен в твоём кармане». Все эти песни хранились во встроенной флеш-памяти объёмом 5 или 10 гигабайт, а аккумулятора хватало на 12 часов работы.
Второй билборд совсем свежий. На нём изображён iPhone и Apple Watch, а надпись гласит «600 миллионов песен. На вашем запястье». Здесь Apple рекламирует сразу три продукта — помимо двух гаджетов ещё и музыкальный сервис Apple Music, в каталоге которого содержится огромное количество релизов. При Apple подчёркивает, что музыку теперь можно носить не в кармане, а на запястье (ведь новые модели Apple Watch поддерживают воспроизведение треков без смартфона напрямую из Apple Music).
Как справедливо отметил один из комментаторов в Twitter, носить с собой музыку на запястье можно было ещё десять лет назад — с помощью браслета, на который закреплен плеер iPod nano. Правда, треков там было не 60 миллионов треков, а намного меньше.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru