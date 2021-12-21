Суд в Саратове вынес приговор в отношении полицейского по фамилии Токарев, которого поймали за добычей криптовалюты на оборудовании, установленном в здании МВД. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, оштрафовали и запретили занимать должности на государственной службе.
Штраф составил 30 тысяч рублей. Мужчина раскаялся и также возместил МВД ущерб, причинённый его действиями, в размере 321 тысячи рублей. Если бы он это не сделал, ему грозило заключение сроком до четырёх лет, так что можно считать, что он делался довольно легко. Он был уволен из полиции в октябре после возбуждения уголовного дела.
Напомним, в октябре этого года саратовское полицейское начальство получило аномально большой счёт за электричество на участке, где работает Токарев, и пришло с проверкой. В одном из технических помещений были обнаружены два майнинговых устройства для добычи Bitcoin, роутер Wi-Fi и три блока питания, причём один из них стоял на балансе ГИБДД по Саратову. Сослуживцы рассказали проверяющим, что их коллега был подписан на различные ресурсы для криптовалютчиков, постоянно общался с ними на тему майнинга и пытался вовлечь их в этот бизнес.
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