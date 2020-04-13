13 апреля на сайте мэрии Москвы началась выдача цифровых пропусков, разрешающих перемещение по городу на транспорте. Всего было выдано почти 700 тысяч пропусков, после чего сайт перестал работать.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что сайт mos.ru подвергся бот-атаке, в том числе из-за рубежа. Расследованием этой атаки займутся правоохранительные органы.
Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко рассказал в в эфире «Эхо Москвы», что система выдачи цифровых пропусков была подвергнута хакерской атаке, но справляется с нагрузкой:
Мы сегодня за последние три часа испытали атак — наверное думаю, что заказных — столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать.По состоянию на 12:45 сайт открывается и работает, но указано, что авторизация через Госуслуги может быть недоступна.
С 15 апреля передвигаться по Москве на всех видах транспорта (личный, служебный, общественный) можно будет только после получения пропуска на сайте nedoma.mos.ru. Для поездок на работу пропуск действует до 30 апреля, поездки в больницу можно совершать хоть каждый день, а перемещение с другими целями (например, на дачу или в магазин) разрешено только дважды в неделю.
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При том, что «пилили» эти проекты годами. Тот же дневник МЭШ уж точно несколько лет «работает»...
Вирус такой подлетает и спрашивает
- Есть бумага от Сабянина на/из Москву?
- 1)Нет!
- Тогда плати бабки через ментуру в карман меру или губеру! Иначе заражу
-2) Есть! Я только что дал согласие на тотальное рабство!
- Молодец, РАБ! Кати на все 4 стороны!
Это МАРАЗМ. В роли вируса: менты, мэр, губернатор, правительство и ПУПКИН?! Я так понимаю!
Страда воров и критинов — ОПГ!