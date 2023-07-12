«Сбер» представил нейросеть Kandinsky 2.2. Фанаты стикеров будут в восторге
Артем Фунтиков —
В обновленной версии Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением, изменять соотношение сторон при генерации и генерировать стикеры для мессенджеров.
Пресс-служба «Сбера» сообщает, что «значительного прироста качества» получилось достигнуть при создании портретов. Для обновления возможностей, нейросеть изучила еще 1,5 млрд пар «текст — изображение», что на 300 млн больше, чем в предыдущей версии. Также бот научился изменять отдельные объекты по текстовому запросу, не меняя исходной композиции изображения.
Kandinsky 2.2 понимает русский и английский языки, знает более 20 стилей рисования, смешивает разные иллюстрации, стилизует изображение по тексту, генерирует изображения, похожие на заданные, дорисовывает недостающие части картинки и создает картины в режиме бесконечного полотна.
Новая версия модели также может создавать стикерпаки, которые можно загрузить в Telegram.
Последний раз «Сбер» обновлял свою нейросеть в апреле — тогда сообщалось, что Kandinsky 2.1 ускорила создание высококачественных изображений по их текстовому описанию до нескольких секунд.
Как сделать, чтобы все было красиво, подробно рассказал Георгий Лямин на примере предыдущей версии — Kandinsky 2.1.
Попробовать бот Kandinsky 2.2
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