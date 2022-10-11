Сбербанк Мошенники

«Сбер» предупредил о новой схеме мошенников

Артем
snmoshenniki-780x405.jpg

Злоумышленники начали угрожать потерей доступа к различным онлайн-сервисам.

Такой информацией поделился сайт RB.RU., ссылаясь на сообщение Сбербанка. Для начала мошенники рассылают письма от фейковых онлайн-сервисов. В них сообщается о подозрительной активности на аккаунте, который будет в дальнейшем заблокирован. Жертв убеждают позвонить в службу техподдержки по указанному в письме номеру. 

Чтобы не попасть в «черный список» подставной оператор предлагает один из трех вариантов действий: перевести деньги, сообщить данные банковской карты или установить приложение. Последний вариант, скорее всего, приводит к переходу на поддельные сайты, с помощью которых мошенники также могут получить личные данные карт.

При возникновении подобных случаев, сотрудники «Сбера» рекомендуют связаться с сотрудниками сервиса по телефону, который указан на официальном сайте и сообщить об инциденте.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
RB.RU
Cсылки по теме:
YouTube «стащил» классную функцию у Telegram
Почему вертикальные ролики так популярны. На примере VK Клипов в день рождения Вконтакте
Алиса от «Яндекса» научилась узнавать всех членов семьи

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3965
Gabriel
А я им говорю что у меня айфон и я в любом случае скоро потеряю доступ к каким-либо сервисам и если они мне не оплатят новый смартфон то я положу трубку!!!)
11 октября 2022 в 18:09
#