«Сбер» предупредил о новой схеме мошенников

Злоумышленники начали угрожать потерей доступа к различным онлайн-сервисам.Такой информацией поделился сайт RB.RU., ссылаясь на сообщение Сбербанка. Для начала мошенники рассылают письма от фейковых онлайн-сервисов. В них сообщается о подозрительной активности на аккаунте, который будет в дальнейшем заблокирован. Жертв убеждают позвонить в службу техподдержки по указанному в письме номеру.Чтобы не попасть в «черный список» подставной оператор предлагает один из трех вариантов действий: перевести деньги, сообщить данные банковской карты или установить приложение. Последний вариант, скорее всего, приводит к переходу на поддельные сайты, с помощью которых мошенники также могут получить личные данные карт.При возникновении подобных случаев, сотрудники «Сбера» рекомендуют связаться с сотрудниками сервиса по телефону, который указан на официальном сайте и сообщить об инциденте.