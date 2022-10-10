Почему вертикальные ролики так популярны. На примере VK Клипов в день рождения Вконтакте

Информационная жевачка

Локальные мемы именно среди вертикальных роликов

Краш — недостижимый объект влюблённости

Муд / Mood — настроение, душевное состояние

ПОВ / POV / ПЛОВ — представь себе

Рек — раздел рекомендованных видео

Рофл — смеяться

Скил — навык

Слай — восхищение

Слайм — приятная на ощупь желеобразная субстанция, как «лизун», но не липкая

Социалка — видео с социальным подтекстом, раскрывающее аспекты человеческих отношений

ТТ — «ТикТок», писать полностью слишком долго.

Токсик — вредный человек

Томбой —девушка, которая одевается на мужской манер

Туториал — видео, обучающее чему-либо

Факап — провал

Флексить — выпендриваться, понтоваться

Идеальный инструмент продвижения бизнеса

Мир покорили вертикальные ролики. Еще в 2020 году их считали «контентом для школьников», а сейчас их использует бизнес для продвижения товаров и услуг, а блогеры становятся известными в том числе и благодаря ним.Их уже добавили самые популярные платформы контентом — ВКонтакте, YouTube и запрещенная соцсеть розово-оранжевом логотипом. Это значит, что они пользуются популярностью, и для борьбы за аудиторию стоит их внедрить.В России особенно популярны VK Клипы. Только в 2022 году они побили несколько собственных рекордов по просмотрам. Вконтакте исполнилось 16 лет. Клипы — один из факторов их успеха за последний год. Расскажем, в чем феномен вертикальных роликов.В 2020 году мир узнал о вертикальных роликах. Люди свайпами короткие видео с мемами и познавательным контентом. Очень быстро о них стал говорить весь мир, и первоначальное впечатление: это поверхностный контент для школьников.Но в этом и было их основное преимущество: на экране вертикально расположенного телефона люди смотрели контент, позволяющий им расслабиться. Психологи уже не раз объяснили это явление на примере ситкомов — люди ментально отдыхают, когда смотрят относительно коротки серии с поверхностным сюжетом и юмором.Точно также можно описать и вертикальные видео, только ролик длится не 30 минут, а от 5 до 30 секунд, а локомотивом их роста как раз стали локальные мамы, о которых мы поговорим позже.За 15-30 секунд (средняя длина ролика) можно емко подать познавательную информацию, создать мем или кратко рассказать историю. При этом, в тему не нужно вникать, а значит, подобные ролики можно смотреть десятками, если не сотнями.Переключаются они тоже легчайше — свайпом вверх, чтобы увидеть следующий ролик, и свайпом вниз, чтобы посмотреть предыдущий. Как итог, идеальный способ отдохнуть после тяжелого рабочего дня.В 2022 году популярность VK Клипов взлетела — они уже побили несколько собственных рекордов по посещаемости — в апреле они установили 1 млрд просмотров клипов за неделю. Сейчас в России это основная площадка с вертикальными роликами. И она продолжает расти как по части функциональности, так и в плане креатива со стороны блогеров.У вертикальных видео своя жизнь, несмотря на то что они живут внутри приложений с другими форматами (VK Клипы, YouTube Shorts, Reels). Для начала вспомним, что у этой культуры есть свой сленг.Основные термины:У вертикальных роликов есть собственные звезды — в них поднялись Даня Милохин, Валя Карнавал и другие «тиктокеры», в них же переродились шоумен Дава (Давид Манукян) и блогер / музыкант Карина Кросс.Но есть и более локальные тренды. В 2022 году иностранцев удивил тренд в TikTok среди россиян: на видео они открывали рот под музыку без слов. Смысл понимали далеко не все — на видео играла музыка из песни «ANIKV - Меня не будет», а россияне открывали рот, как бы напевая строчку из припева «Я хочу чтоб ты почувствовал, каково это». Суть: пользователи делились ментальной болью.Эти «локальные мемы» и притягивают аудиторию. Сначала человек пытается разобраться, после чего проникается культурой и становится ее частью. А затем рассказывает о ней знакомым. И так по цепочке.Если вы хоть раз зависали в вертикальных видео, то вы точно видели ролики психологов, коучей, наставников блогеров, риэлторов. Этот контент не столько развлекательный, сколько познавательный. Психолог помогает разобраться в себе, наставник блогеров расскажет, как продвигаться в соцсетях, а риэлтор — как правильно выбрать жилье.Суть в том, что у большинства этот контент лишь завлекает потенциального клиента. Дальше он подписывается, смотрит видео, возникает доверие к эксперту. И когда появляется проблема, прежде всего он думает обратиться к тому специалисту, которого он регулярно смотрит в соцсетях.Вертикальные ролики дали новый канал потенциальных клиентов как минимум инфобизнесу. Другие ниши тоже активно используют его: салоны красоты, товары с Wildberries, офлайн-школы и другие.Преимущество вертикальных роликов в том, что система активно их пускает в рекомендации, а просмотры бесплатные, в отличие от таргетированной рекламы. А пользователей у них все больше — те же VK Клипы раз за разом бьют собственные рекорды.