Почему вертикальные ролики так популярны. На примере VK Клипов в день рождения Вконтакте

Мир покорили вертикальные ролики. Еще в 2020 году их считали «контентом для школьников», а сейчас их использует бизнес для продвижения товаров и услуг, а блогеры становятся известными в том числе и благодаря ним.
Их уже добавили самые популярные платформы контентом — ВКонтакте, YouTube и запрещенная соцсеть розово-оранжевом логотипом. Это значит, что они пользуются популярностью, и для борьбы за аудиторию стоит их внедрить.
В России особенно популярны VK Клипы. Только в 2022 году они побили несколько собственных рекордов по просмотрам. Вконтакте исполнилось 16 лет. Клипы — один из факторов их успеха за последний год. Расскажем, в чем феномен вертикальных роликов.
Информационная жевачка
В 2020 году мир узнал о вертикальных роликах. Люди свайпами короткие видео с мемами и познавательным контентом. Очень быстро о них стал говорить весь мир, и первоначальное впечатление: это поверхностный контент для школьников.
Но в этом и было их основное преимущество: на экране вертикально расположенного телефона люди смотрели контент, позволяющий им расслабиться. Психологи уже не раз объяснили это явление на примере ситкомов — люди ментально отдыхают, когда смотрят относительно коротки серии с поверхностным сюжетом и юмором.
Точно также можно описать и вертикальные видео, только ролик длится не 30 минут, а от 5 до 30 секунд, а локомотивом их роста как раз стали локальные мамы, о которых мы поговорим позже.
За 15-30 секунд (средняя длина ролика) можно емко подать познавательную информацию, создать мем или кратко рассказать историю. При этом, в тему не нужно вникать, а значит, подобные ролики можно смотреть десятками, если не сотнями.
Переключаются они тоже легчайше — свайпом вверх, чтобы увидеть следующий ролик, и свайпом вниз, чтобы посмотреть предыдущий. Как итог, идеальный способ отдохнуть после тяжелого рабочего дня.
В 2022 году популярность VK Клипов взлетела — они уже побили несколько собственных рекордов по посещаемости — в апреле они установили 1 млрд просмотров клипов за неделю. Сейчас в России это основная площадка с вертикальными роликами. И она продолжает расти как по части функциональности, так и в плане креатива со стороны блогеров.
Локальные мемы именно среди вертикальных роликов
У вертикальных видео своя жизнь, несмотря на то что они живут внутри приложений с другими форматами (VK Клипы, YouTube Shorts, Reels). Для начала вспомним, что у этой культуры есть свой сленг.
Основные термины:
- Краш — недостижимый объект влюблённости
- Муд / Mood — настроение, душевное состояние
- ПОВ / POV / ПЛОВ — представь себе
- Рек — раздел рекомендованных видео
- Рофл — смеяться
- Скил — навык
- Слай — восхищение
- Слайм — приятная на ощупь желеобразная субстанция, как «лизун», но не липкая
- Социалка — видео с социальным подтекстом, раскрывающее аспекты человеческих отношений
- ТТ — «ТикТок», писать полностью слишком долго.
- Токсик — вредный человек
- Томбой —девушка, которая одевается на мужской манер
- Туториал — видео, обучающее чему-либо
- Факап — провал
- Флексить — выпендриваться, понтоваться
У вертикальных роликов есть собственные звезды — в них поднялись Даня Милохин, Валя Карнавал и другие «тиктокеры», в них же переродились шоумен Дава (Давид Манукян) и блогер / музыкант Карина Кросс.
Но есть и более локальные тренды. В 2022 году иностранцев удивил тренд в TikTok среди россиян: на видео они открывали рот под музыку без слов. Смысл понимали далеко не все — на видео играла музыка из песни «ANIKV - Меня не будет», а россияне открывали рот, как бы напевая строчку из припева «Я хочу чтоб ты почувствовал, каково это». Суть: пользователи делились ментальной болью.
Эти «локальные мемы» и притягивают аудиторию. Сначала человек пытается разобраться, после чего проникается культурой и становится ее частью. А затем рассказывает о ней знакомым. И так по цепочке.
Идеальный инструмент продвижения бизнеса
Если вы хоть раз зависали в вертикальных видео, то вы точно видели ролики психологов, коучей, наставников блогеров, риэлторов. Этот контент не столько развлекательный, сколько познавательный. Психолог помогает разобраться в себе, наставник блогеров расскажет, как продвигаться в соцсетях, а риэлтор — как правильно выбрать жилье.
Суть в том, что у большинства этот контент лишь завлекает потенциального клиента. Дальше он подписывается, смотрит видео, возникает доверие к эксперту. И когда появляется проблема, прежде всего он думает обратиться к тому специалисту, которого он регулярно смотрит в соцсетях.
Вертикальные ролики дали новый канал потенциальных клиентов как минимум инфобизнесу. Другие ниши тоже активно используют его: салоны красоты, товары с Wildberries, офлайн-школы и другие.
Преимущество вертикальных роликов в том, что система активно их пускает в рекомендации, а просмотры бесплатные, в отличие от таргетированной рекламы. А пользователей у них все больше — те же VK Клипы раз за разом бьют собственные рекорды.