Почему вертикальные ролики так популярны. На примере VK Клипов в день рождения Вконтакте

Денис

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Мир покорили вертикальные ролики. Еще в 2020 году их считали «контентом для школьников», а сейчас их использует бизнес для продвижения товаров и услуг, а блогеры становятся известными в том числе и благодаря ним. 

Их уже добавили самые популярные платформы контентом — ВКонтакте, YouTube и запрещенная соцсеть розово-оранжевом логотипом. Это значит, что они пользуются популярностью, и для борьбы за аудиторию стоит их внедрить. 

В России особенно популярны VK Клипы. Только в 2022 году они побили несколько собственных рекордов по просмотрам. Вконтакте исполнилось 16 лет. Клипы — один из факторов их успеха за последний год. Расскажем, в чем феномен вертикальных роликов. 

Информационная жевачка

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В 2020 году мир узнал о вертикальных роликах. Люди свайпами короткие видео с мемами и познавательным контентом. Очень быстро о них стал говорить весь мир, и первоначальное впечатление: это поверхностный контент для школьников. 

Но в этом и было их основное преимущество: на экране вертикально расположенного телефона люди смотрели контент, позволяющий им расслабиться. Психологи уже не раз объяснили это явление на примере ситкомов — люди ментально отдыхают, когда смотрят относительно коротки серии с поверхностным сюжетом и юмором. 

Точно также можно описать и вертикальные видео, только ролик длится не 30 минут, а от 5 до 30 секунд, а локомотивом их роста как раз стали локальные мамы, о которых мы поговорим позже. 

За 15-30 секунд (средняя длина ролика) можно емко подать познавательную информацию, создать мем или кратко рассказать историю. При этом, в тему не нужно вникать, а значит, подобные ролики можно смотреть десятками, если не сотнями. 

Переключаются они тоже легчайше — свайпом вверх, чтобы увидеть следующий ролик, и свайпом вниз, чтобы посмотреть предыдущий. Как итог, идеальный способ отдохнуть после тяжелого рабочего дня. 

В 2022 году популярность VK Клипов взлетела — они уже побили несколько собственных рекордов по посещаемости — в апреле они установили 1 млрд просмотров клипов за неделю. Сейчас в России это основная площадка с вертикальными роликами. И она продолжает расти как по части функциональности, так и в плане креатива со стороны блогеров. 

Локальные мемы именно среди вертикальных роликов

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У вертикальных видео своя жизнь, несмотря на то что они живут внутри приложений с другими форматами (VK Клипы, YouTube Shorts, Reels). Для начала вспомним, что у этой культуры есть свой сленг. 
Основные термины: 
  • Краш — недостижимый объект влюблённости 
  • Муд / Mood — настроение, душевное состояние 
  • ПОВ / POV / ПЛОВ — представь себе 
  • Рек — раздел рекомендованных видео 
  • Рофл — смеяться 
  • Скил — навык 
  • Слай — восхищение
  • Слайм — приятная на ощупь желеобразная субстанция, как «лизун», но не липкая 
  • Социалка — видео с социальным подтекстом, раскрывающее аспекты человеческих отношений 
  • ТТ — «ТикТок», писать полностью слишком долго.  
  • Токсик — вредный человек 
  • Томбой —девушка, которая одевается на мужской манер 
  • Туториал — видео, обучающее чему-либо 
  • Факап — провал 
  • Флексить — выпендриваться, понтоваться 

У вертикальных роликов есть собственные звезды — в них поднялись Даня Милохин, Валя Карнавал и другие «тиктокеры», в них же переродились шоумен Дава (Давид Манукян) и блогер / музыкант Карина Кросс. 

Но есть и более локальные тренды. В 2022 году иностранцев удивил тренд в TikTok среди россиян: на видео они открывали рот под музыку без слов. Смысл понимали далеко не все — на видео играла музыка из песни «ANIKV - Меня не будет», а россияне открывали рот, как бы напевая строчку из припева «Я хочу чтоб ты почувствовал, каково это». Суть: пользователи делились ментальной болью. 

Эти «локальные мемы» и притягивают аудиторию. Сначала человек пытается разобраться, после чего проникается культурой и становится ее частью. А затем рассказывает о ней знакомым. И так по цепочке. 

Идеальный инструмент продвижения бизнеса

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Если вы хоть раз зависали в вертикальных видео, то вы точно видели ролики психологов, коучей, наставников блогеров, риэлторов. Этот контент не столько развлекательный, сколько познавательный. Психолог помогает разобраться в себе, наставник блогеров расскажет, как продвигаться в соцсетях, а риэлтор — как правильно выбрать жилье. 

Суть в том, что у большинства этот контент лишь завлекает потенциального клиента. Дальше он подписывается, смотрит видео, возникает доверие к эксперту. И когда появляется проблема, прежде всего он думает обратиться к тому специалисту, которого он регулярно смотрит в соцсетях. 

Вертикальные ролики дали новый канал потенциальных клиентов как минимум инфобизнесу. Другие ниши тоже активно используют его: салоны красоты, товары с Wildberries, офлайн-школы и другие. 

Преимущество вертикальных роликов в том, что система активно их пускает в рекомендации, а просмотры бесплатные, в отличие от таргетированной рекламы. А пользователей у них все больше — те же VK Клипы раз за разом бьют собственные рекорды.  
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Комментарии

+456
law
в вк клипах лезет одна и та же реклама я уже раз 100 нажал мне это не интересно и опять тоже самое!!! тупейшая тупизна!
10 октября 2022 в 23:53
#
tellurian
+4554
tellurian
Столько ошибок в тексте:(
Ребята нельзя так.
11 октября 2022 в 06:52
#
+335
iGra
Да потому что люди д*билы и не догадываются повернуть смартфон. Ну или обленились до такой степени.. В этом и вся причина...
11 октября 2022 в 08:02
#
EDD
+68
EDD
А по моему это не отдых, а деградация. Посмотришь на этих, без конца свайпающих часами напролёт, вертикальных любителей, и как то грустно становится.
11 октября 2022 в 08:30
#
EDD
+68
EDD EDD
Становятся такими же поверхностными, как и ролики, которые они смотрят.
11 октября 2022 в 08:31
#
YABLOKOFON
+32
YABLOKOFON
Всё бы ничего но называть мёртво рождённые клипы вк популярным сервисом который ещё и максимально шакальное качество имеет, кринж. Тикток закрылся люди ушли куда угодно где есть зарубежный контент. Но только не в помойку вк
11 октября 2022 в 14:07
#
tellurian
+4554
tellurian
Клиповое мышление развивают.
11 октября 2022 в 14:40
#
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