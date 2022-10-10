YouTube «стащил» классную функцию у Telegram

Компания Google готовится включить возможность включать пользовательский логин для всех аккаунтов. Об этом написали в The Verge.
Согласно источнику, речь идет о логине формата @name, который пользователи смогут выбрать для себя сами. Это уникальный идентификатор, который будет использоваться по всей платформе — в каналах, в комментариях, на страницу Shorts и так далее. Кроме того, новые логины можно будет использовать для упоминаний пользователя в комментариях, описаниях видеороликов и заголовках. Функция будет доступна как для Premium, так и для бесплатных аккаунтов. Подобную возможность уже предлагают другие сервисы и мессенджеры, например Telegram.
The Verge отмечает, что Google будет вводить в эксплуатацию новые идентификаторы постепенно. Пользователям будут приходить оповещения о том, что они могут выбрать себе уникальное имя. Если ранее блогер уже создал персонализированный URL-адрес для своего канала, соответствующий идентификатор будет закреплен за ним по умолчанию, а впоследствии его можно будет сменить.
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