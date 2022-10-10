YouTube

YouTube «стащил» классную функцию у Telegram

Олег

YouTube


Компания Google готовится включить возможность включать пользовательский логин для всех аккаунтов. Об этом написали в The Verge.

Согласно источнику, речь идет о логине формата @name, который пользователи смогут выбрать для себя сами. Это уникальный идентификатор, который будет использоваться по всей платформе — в каналах, в комментариях, на страницу Shorts и так далее. Кроме того, новые логины можно будет использовать для упоминаний пользователя в комментариях, описаниях видеороликов и заголовках. Функция будет доступна как для Premium, так и для бесплатных аккаунтов. Подобную возможность уже предлагают другие сервисы и мессенджеры, например Telegram. 

The Verge отмечает, что Google будет вводить в эксплуатацию новые идентификаторы постепенно. Пользователям будут приходить оповещения о том, что они могут выбрать себе уникальное имя. Если ранее блогер уже создал персонализированный URL-адрес для своего канала, соответствующий идентификатор будет закреплен за ним по умолчанию, а впоследствии его можно будет сменить.

Ранее мы рассказали, что YouTube втихую обманывает пользователей, даже когда они явно выражают свое мнение относительно контента.

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Источник:
The Verge
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5356
Вася Вотафаков
Ну и наxуй они нужны? Эти идентификаторы 🤔
11 октября 2022 в 04:37
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Вася Вотафаков
+5356
Вася Вотафаков st00p1dm0nkey
Вот вот. Тяжело собирать разные аккаунты одного пользователя по разным сетям. 😂
12 октября 2022 в 00:02
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