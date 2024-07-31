«Сбер» приготовил клиентам неприятный сюрприз

Артем
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Уже завтра стоимость обслуживания дебетовой карты подорожает в 1,5 раза.

Речь идет о стоимости уведомлений. Как сообщают РИА Новости, с 1 августа услуга подорожает с 70 до 99 рублей. Пока изменения коснулись только дебетовых карт.

Сотрудники банка подтвердили информацию:

«C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей», — говорится в сообщении.

Внесенные изменения объясняются измененными тарифами банка.

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

tellurian
+1644
tellurian
Думаю другие банки посмотрят реакцию и тоже поднимут. Операторы поднимают стоимость смс.
Причем не только в России. Сегодня читал статью про это.
Вчера в 18:56
#
+66
Slawoc.M
Кому нужны эти уведомления? Заходи в приложение бесплатно и смотри сколько влезет. Не понимаю
Вчера в 20:02
#
+114
unfailingsky
Кто знает, как отказаться от их смс ?
Вчера в 20:10
#
tellurian
+1644
tellurian unfailingsky
Отключить уведомления в настройках. В приложении. Или через сайт.
Вчера в 20:37
#
WannaGetHigh
+136
WannaGetHigh
Подорожание уведомлений + платное обслуживание карты, у банка, который дает кэшбэк фантиками. Кто-то вообще пользуется Сбером по собственным предпочтениям?
Вчера в 21:04
#
Bor™
+638
Bor™ WannaGetHigh
Вы можете не верить, вы можете смеяться но, Сбер, как показала жизнь, самый надёжный банк.
Вчера в 21:33
#
YABLOKOFON
+273
YABLOKOFON Bor™
Самый надёжный банк, эх ничему людей жизнь не учит «несите деньги в сберкассу» там надежнее говорили они и люди лишились своих накоплений, но вы несите несите дальше всё с Сбербанк )))
час назад в 22:46
#