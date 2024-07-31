«Сбер» приготовил клиентам неприятный сюрприз

«C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей», — говорится в сообщении.

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Уже завтра стоимость обслуживания дебетовой карты подорожает в 1,5 раза.Речь идет о стоимости уведомлений. Как сообщают РИА Новости, с 1 августа услуга подорожает с 70 до 99 рублей. Пока изменения коснулись только дебетовых карт.Сотрудники банка подтвердили информацию:Внесенные изменения объясняются измененными тарифами банка.