«Сбер» приготовил клиентам неприятный сюрприз

Уже завтра стоимость обслуживания дебетовой карты подорожает в 1,5 раза.
Речь идет о стоимости уведомлений. Как сообщают РИА Новости, с 1 августа услуга подорожает с 70 до 99 рублей. Пока изменения коснулись только дебетовых карт.
Сотрудники банка подтвердили информацию:
«C 1 августа 2024 года стоимость уведомлений о зачислениях и списаниях по карте составит 99 рублей в месяц вместо 70 рублей», — говорится в сообщении.
Внесенные изменения объясняются измененными тарифами банка.
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