«Сбер» решил проблему с оплатой в Турции

Клиенты «Сбербанка» теперь могут оплачивать покупки в Турции с помощью QR-кода или короткого цифрового кода. Это стало возможным благодаря сервису «Платежи в Турции», который работает через местную платёжную систему Metropol для магазинов и ресторанов.Чтобы совершить оплату, продавец или официант должен сообщить, что клиент хочет расплатиться через Metropol QR. Затем покупатель должен отсканировать QR-код или ввести цифровой код, аналогичный тем, что используются в магазинах одежды. Оплатить покупку можно через SberPay или картой онлайн. Комиссия за операцию не взимается.Этот способ оплаты по QR-коду доступен клиентам «Сбербанка» в 81 городе Турции. К сервису подключено более 21 тысячи точек питания, 6,5 тысяч супермаркетов, 2,5 тысячи торговых центров и магазинов одежды. Места, где можно воспользоваться этой услугой, отмечены наклейкой SberPay.