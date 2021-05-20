





Принадлежащая «Сберу» компания SberDevices представила приставку SberBox Top, а также операционную систему «Салют ТВ», которая будет использоваться в телевизорах.SberBox Top объединяет в себе возможности ТВ-приставки SberBox и смарт-дисплея SberPortal, а также обладает несколькими новыми функциями. С помощью этого гаджета можно смотреть фильмы, слушать музыку, совершать видеозвонки, управлять умным домом и заниматься спортом, отслеживая свои достижения. Управлять им можно с помощью пульта или голосовыми командами через ассистентов «Салют».«Салют ТВ» — операционная система, которую производители смогут устанавливать в телевизоры. Она предоставляет доступ к различным сервисам «Сбера» и позволяет легко находить нужный видео и аудиоконтент. Взаимодействовать с ней можно через голосовых помощников «Салют».Первые телевизоры на базе «Салют ТВ» появятся в продаже в июне этого года — сначала модели с экранами от 43 до 75 дюймов при разрешении Ultra HD, а затем более доступные модели с экранами от 24 до 43 при разрешении Full HD.«Сбер» также открыл разработчикам доступ к своим технологиям через SmartMarket, а облачные сервисы SberCloud.Advanced компании SberCloud стали доступны не только организациям, но и частным лицам. Кроме того, SberCloud и GitHub запустят в России локализованный облачный сервис корпоративной разработки.