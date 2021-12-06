



В приложении «Салют» от «Сбера» появился сервис «Умный автоответчик». Он автоматически отвечает на звонки, если пользователь не берёт трубку.



Автоответчик срабатывает, когда пользователь находится вне сети, не отвечает на звонок или ему звонят с номера, которого нет в телефонной книге. Чтобы активировать эту функцию, нужно отдать голосовую команду «Салют, подключи автоответчик», а настроить её, указав, когда автоответчик должен срабатывать, можно в приложении «Салют».



«Умный автоответчик» позволяет настроить ответы для определённых категорий собеседников. К примеру, если звонит курьер доставки, робот распознает номер и может продиктовать курьеру код от домофона и этаж и попросить курьера оставить заказ у двери квартиры. При выявлении спамеров и мошенников автоответчик может не отвечать, а просто блокировать такие звонки. По завершении разговора автоответчик пришлёт пуш-уведомление. Запись беседы можно прослушать в приложении «Салют», там же доступна текстовая расшифровка. В скором времени «Умный автоответчик» будет добавлен в приложение «Сбербанк Онлайн». Платить за его использование не нужно, но некоторые операторы могут взимать плату за переадресацию звонков.



«Умный автоответчик» работает примерно так же, как «защитник Олег» в приложении «Тинькофф». С декабря 2019 года он стал доступен для абонентов «Тинькофф мобайл», а с июня 2021 года его могут подключить абоненты всех российских операторов связи.







