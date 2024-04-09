«Сбер» запустил обновлённую бонусную программу «Спасибо». Вот её условия

Александр



Часть клиентов «Сбера» получили доступ к программе лояльности «СберСпасибо» на новых условиях. Теперь не нужно выполнять задания, и появилась возможность настроить её индивидуально под себя в зависимости от своих трат.

Условия программы отличаются в зависимости от того, подключена ли у клиента платная подписка «СберПрайм». С этой подпиской клиент в разделе «Кошелек» -> «СберСпасибо» может выбрать 5 категорий покупок с повышенным кэшбэком и лимитом начисления 10 тысяч бонусов в месяц, а без неё — 3 категории и не более 2 тысяч бонусов. От подписки зависит и размер начисления: например, её обладатели могут получить 1% кэшбэка на все покупки независимо от суммы, тогда как для остальных предусмотрено лишь 0,5% при трате не менее 100 рублей.

С подпиской:



Без подписки:



Начисление кэшбэка больше не зависит от соотношения безналичных операций и обналичивания средств. Категории будут меняться каждый месяц, и нужно не забывать выбирать их, иначе кэшбэк вообще не будет начисляться. Новые условия «СберСпасибо» действуют лишь для некоторых клиентов. Доступ к ним для всех пользователей без исключения будет открыт летом этого года.
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