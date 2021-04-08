Председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф на пресс-конференции рассказал о новой подписке «СберПрайм+», в которую вошли основные финансовые сервисы, такие как безлимитные бесплатные переводы, «СберКарта Прайм» и другие.
«Подписки — актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», — Герман Греф.
Стоимость подписки «СберПрайм+» составит 399 рублей в месяц. С её помощью можно будет ежемесячно сэкономить около 5 тысяч рублей. Это предложение собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов «Сбера».
СберКарта Прайм и финансовые сервисы:
- повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% — такси Ситимобил, 5% — СберМаркет);
- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;
- безлимитные бесплатные переводы по всей стране;
- выгодный курс обмена валют.
- подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов);
- вся медиатека СберЗвука (40 млн треков);
- бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);
- скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;
- скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);
- скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;
- бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;
- бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;
- облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).
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