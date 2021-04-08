«Подписки — актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», — Герман Греф.

повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% — такси Ситимобил, 5% — СберМаркет);

снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира;

безлимитные бесплатные переводы по всей стране;

выгодный курс обмена валют.

подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов);

вся медиатека СберЗвука (40 млн треков);

бесплатная мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета);

скидка 10% на доставку готовой еды из Delivery Club;

скидка 7% на продукты из Самоката (доставляют за 15 минут);

скидка 10% на все поездки в Ситимобиле;

бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета;

бесплатная доставка лекарств из СБЕР ЕАПТЕКИ;

облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).







Председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф на пресс-конференции рассказал о новой подписке «СберПрайм+», в которую вошли основные финансовые сервисы, такие как безлимитные бесплатные переводы, «СберКарта Прайм» и другие.Стоимость подписки «СберПрайм+» составит 399 рублей в месяц. С её помощью можно будет ежемесячно сэкономить около 5 тысяч рублей. Это предложение собрано из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов «Сбера».Приобрести подписку можно в приложении «СберБанк Онлайн». После этого можно зайти в сервисы «Сбера», на которые распространяется подписка, по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента «Сбера» и привязан к его номеру телефона). Все условия «СберПрайм+» автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID. С 1 мая бесплатная «СберКарта» также появится в базовом продукте «СберПрайм» за 199 рублей.