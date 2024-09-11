«Сбербанк» готовит нечто совершенно новое — такого нет у других банков

По сведениям «Коммерсанта», «Сбербанк» собирается запустить на своей инфраструктуре межбанковский биометрический эквайринг. Это позволит клиентам других банков оплачивать по биометрии покупки и совершать другие операции в эквайринговой сети «Сбербанка».
Биометрический эквайринг был запущен «Сбербанком» летом 2023 года, он поддерживается более чем 750 тысячами терминалов, которые установлены в метрополитене, магазинах, ресторанах и прочих предприятиях. К концу года появится ещё 250 тысяч таких терминалов.
Биометрия позволяет оплачивать товары и услуги сканированием лица без необходимости прикладывать к терминалу банковскую карту или смартфон. С декабря 2024 года биотерминалы «Сбербанка» начнут поддерживать платежи с карт и счетов других банков, при этом клиент сохранит возможность получения кэшбэка и прочих вознаграждений, предоставляемых ему банком, чьими услугами он пользуется.
Известно, что биометрический эквайринг, аналогичный тому, что есть у «Сбера», планирует запустить Центробанк в сотрудничестве с крупнейшими российскими банками. В проекте участвуют «Т-Банк», «МТС-банк», «Альфа-банк», ВТБ, ПСБ, «Райффайзенбанк», «Русский стандарт», «Совкомбанк» и «Ак Барс».
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