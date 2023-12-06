«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»

В программу лояльности «Сберспасибо» от «Сбербанка» были внесены изменения. Для многих клиентов банка они стали хуже, исключение составляют обладатели платных подписок.
«Сбербанк» позволяет переводить баллы «Сберспасибо» другим участникам, и если раньше курс конвертации и максимальная сумма зависели от уровня привилегий (от 0,8 до 0,95 руб. за 1 балл и перевод не более 50 тысяч бонусов в месяц), то теперь курс стал единым почти для всех. Клиенты без подписки, а также с подпиской «СберПрайм» могут перевести другим людям не более 20 тысяч бонусов по курсу 0,85 руб. за 1 бонус. Обладателям подписок «СберПремьер», «СберПервый» и Sber Private Banking позволено переводить до 50 тысяч бонусов по повышенному курсу — 0,95 руб. за 1 балл.
Бонусами «Сберспасибо» по-прежнему можно возмещать расходы на ЖКХ, мобильную связь, интернет, налоги, штрафы, ОСАГО, потребительский кредит и ипотеку. Ранее курс обмена для всех был единый и зависел от уровня привилегий — от 0,5 до 0,7 руб. за 1 балл. Сейчас для клиентов без подписки и с подпиской «СберПрайм» курс составляет 0,5 руб., с подпиской «СберПрайм+» — 0,6 руб., со «СберПремьер» — 0,7 рублей, а со «СберПервый» и Sber Private Banking — 0,8 руб. за 1 балл.
Перевод баллов другим участникам и возмещение расходов по-прежнему остаются невыгодными, поскольку на этом теряется до половины суммы начислений. Гораздо разумнее использовать их для оплаты товаров (например, при заправке топливом на АЗС или при покупке вещей или еды на маркетплейсах «Сбера» или в магазинах и ресторанах, которые принимают баллы «Сберспасибо»).
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