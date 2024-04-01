«Сбербанк» кардинально поменял условия программы лояльности «Спасибо»

Александр



Пресс-служба «Сбербанка» рассказала о масштабных изменениях в программе «СберСпасибо». В ней будут отменены условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого вознаграждения.

Бонусные баллы будут зачисляться не только за денежные траты по банковским картам, но и за некоторые другие действия в сервисах «Сбера» и партнёров организации — например, прослушивание музыки в «Звуке» и просмотр фильмов в Okko. Повышенный кэшбэк будет начисляться за покупки в «Мегамаркете», «СберМаркете» и «Самокате».

Раньше начисление баллов приходилось ждать несколько дней или недель, а теперь они будут приходить почти моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок. Участие в некоторых акций будет возможно только за бонусы «СберСпасибо». Часть клиентов «Сбербанка» получит доступ к обновлённой программе лояльности уже в апреле, а для всех остальных она будет запущена летом. 
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
«Сбербанк» придумал, как эффективно ловить мошенников — он будет слушать все ваши разговоры
«Сбербанк»: пополнение кошелька Steam запрещается законом РФ
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Рекомендации

Рекомендации

Дуров представил совершенно новый дизайн в Telegram 10.5
«Google Карты» получили новый режим построения маршрута
Три популярнейших смартфона Samsung Galaxy наконец получили OneUI 6.0 и Android 14
Samsung назвала срок исправления главной проблемы OneUI 6.0 на смартфонах Galaxy

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1248
tellurian
Первоапрельская штука?
24 минуты назад
#
tellurian
+1248
tellurian Дмитрий Могучев
В официальных каналах нет информации. В ВК и телеграмм. На официальном сайте нет. А сайты копирую друг у друга. Нашел только на банки.ру.
13 минут назад
#