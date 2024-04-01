«Сбербанк» кардинально поменял условия программы лояльности «Спасибо»







Пресс-служба «Сбербанка» рассказала о масштабных изменениях в программе «СберСпасибо». В ней будут отменены условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого вознаграждения.



Бонусные баллы будут зачисляться не только за денежные траты по банковским картам, но и за некоторые другие действия в сервисах «Сбера» и партнёров организации — например, прослушивание музыки в «Звуке» и просмотр фильмов в Okko. Повышенный кэшбэк будет начисляться за покупки в «Мегамаркете», «СберМаркете» и «Самокате».



Раньше начисление баллов приходилось ждать несколько дней или недель, а теперь они будут приходить почти моментально, и их сразу можно использовать для новых покупок. Участие в некоторых акций будет возможно только за бонусы «СберСпасибо». Часть клиентов «Сбербанка» получит доступ к обновлённой программе лояльности уже в апреле, а для всех остальных она будет запущена летом.

