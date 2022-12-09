Сбербанк

Сбербанк не работает. Пользователи не могут открыть приложение

Артем
10969491.jpg

Проблема наблюдается как минимум в Москве и и на юге России.

О неполадках сообщили пользователи, а также подтвердил сайт «Детектор сбоев», отслеживающий неполадки онлайн-сервисов. Согласно данным, проблемы начались в 13.30 по МСК и частично продолжаются на момент написания заметки.

варывер.jpg

Приложение зависает при попытке входа. Некоторые клиенты банка сообщают, что через пару минут соединение восстанавливается. Затем цикл повторяется.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Детектор сбоев
Cсылки по теме:
Приложение и сайт «Тинькофф» опять перестали работать (апдейт: у «Альфа-банка» и «Раффайзенбанка» тоже)
Wildberries и Ozon почти выдавили AliExpress
Winamp решил снова стать модным
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В сети «всплыла» база пользователей «ВКонтакте». Там есть даже закрытые профили
Apple тихо отменила три классные фишки iOS 16 в последний момент. Завтра их не будет
📱 Как сохранить iOS-приложение «про запас» и установить его в любой момент. И App Store не нужен
Как правильно обновиться на iOS 16 в России. Есть важный нюанс

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
Makc H
Сбер, СБОЛ работает, ЯНАО
час назад в 14:14
#
+40
ruslan86rus
Сбер и Алфа приложения не работают,Сургут ХМАО😟
час назад в 14:15
#
+103
jhon69
Брехня все работает!
час назад в 14:26
#
+103
jhon69 jhon69
Альфа лежит а в Сбер спокойно заходит.
час назад в 14:27
#
+90
dimz80d
Все работает
час назад в 14:30
#
+5
Сергей
Работает
час назад в 14:32
#
Купить рекламу