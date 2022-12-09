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Сбербанк не работает. Пользователи не могут открыть приложение
Артем Фунтиков —
Проблема наблюдается как минимум в Москве и и на юге России.
О неполадках сообщили пользователи, а также подтвердил сайт «Детектор сбоев», отслеживающий неполадки онлайн-сервисов. Согласно данным, проблемы начались в 13.30 по МСК и частично продолжаются на момент написания заметки.
Приложение зависает при попытке входа. Некоторые клиенты банка сообщают, что через пару минут соединение восстанавливается. Затем цикл повторяется.
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Комментарии
+40
Сбер и Алфа приложения не работают,Сургут ХМАО😟
час назад в 14:15
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+103