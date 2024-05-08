«Сбербанк» нашёл лазейку в новых правилах перевода денег по СБП — стало безопасно, но неудобно

С 1 мая 2024 года вступили в силу правила Центробанка, обязывающие банки обеспечивать бесплатные переводы самому себе через СБП на сумму 30 миллионов рублей в месяц. «Сбербанк» ввёл лимиты, которых нет в других банках, хотя формально он не нарушает новые правила.
Клиент «Сбербанк» может раз в день перевести на свой счёт в другом банке не более 1 миллиона рублей, ещё столько же можно отправить себе или другому человеку по номеру счёта. В первом случае комиссии не будет, во втором она возможна. По исчерпании этого лимита переводы становятся доступны лишь на следующие сутки.
Другие банки не ограничивают своих клиентов, позволяя им перевести до 30 миллионов рублей хоть за один день. Правда, переводить придётся несколькими операциями не более чем по 1 миллиону. В «Сбербанке» заявили, что переводы свыше 1 миллиона, а при подтверждении биометрии свыше 2 миллионов доступны в сутки по другим каналам — например, в офисах обслуживания или банкоматах. Ограничение, по словам представителей банка, соответствует требованиям Центробанка и введено для безопасности клиентов, чтобы минимизировать риск кражи денег мошенниками.
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