«Сбербанк», СБОЛ, «Альфа-банк» работают на iOS 16.1

Вчера компания Apple выпустила долгожданные обновления — iOS 16.1 и iPadOS 16.1. Для владельцев «яблочных» планшетов этот апдейт стал первым, поскольку iPadOS 16 в сентябре так и не вышла.
Если вы еще не обновились, то возможно опасаетесь, что нужный вам софт перестанут работать. Как известно, мобильные приложения «Сбербанка», «Альфа-банка», ВТБ, «Открытия», а также некоторых других российских компаний были удалены из App Store и разработчики больше не могут обновить их для самых новых iOS и iPadOS.
Спешим успокоить читателей: на iOS/iPadOS 16.1 работают все российские приложения, которые исправно функционировали на iOS 16 и iOS 15.7. Это касается как довольно старой версии «Сбербанка», так и недавно вышедшего СБОЛа, как «Альфа-банка», так и прочих утилит. Никаких проблем с их запуском или работой замечено не было. Кстати, если вы случайно удалили их, то восстановить не составит большого труда — воспользуйтесь одной из наших инструкций.
Если это опасение было единственным, что удерживало вас от обновления, то можно спокойно ставить iOS/iPadOS 16.1. При переходе с iOS 15 россиянам важно учесть несколько нюансов. А если iOS 16 вам не по душе, то еще не поздно откатиться: Apple пока продолжает подписывать iOS 15.7.1, но вряд ли это продлится долго.
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