Apple выпустила watchOS 9.1 и tvOS 16.1





Компания Apple выпустила очередные обновления для своих смарт-часов и ТВ-приставки. Об этом пишет MacRumors.



Сегодня Apple представила обновления для всех своих девайсов. Ранее мы написали, что нового в iOS 16.1, iPadOS 16.1 и macOS Ventura, а в этом материале расскажем еще о двух апдейтах.



watchOS 9.1 Обновление для Apple Watch приносит несколько нововведений и исправляет ошибки. Среди прочего, Apple обещает, что с watchOS 9.1 ваши часы «проживут» дольше от одного заряда при прогулках, беге и тренировках — всё это благодаря тому, что теперь можно отрегулировать частоту измерения пульса на Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 8 и Apple Watch Ultra.



Теперь можно загружать музыку на часы через Wi-Fi или мобильный интернет не только когда девайс заряжается. Кроме того, добавлена поддержка протокола умного дома Matter.



Что касается багов и глюков, то Apple не раскрывает подробности — сообщается, что «это обновление включает исправления ошибок для ваших Apple Watch».







tvOS 16.1 Начиная с этой версии ОС, вы можете использовать Apple Fitness+ с iPhone и Apple TV. Поддержка «Общей медиатеки iCloud» и протокола Matter также присутствует.



Помимо этого, апдейт меняет внешний вид интерфейса Siri — теперь он более компактный, результаты запросов отображаются в правом нижнем углу экрана. Появилась возможность использовать команду «Привет, Siri», если на вас надеты AirPods.



Обновления доступны для Apple Watch Series 4 или новее, а также для всех Apple TV, которые ранее обновились до tvOS 15.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides