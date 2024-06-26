«Сбербанк» выведет из обращения иностранные карты. Кого это коснётся?

Александр


По данным Frank Media, «Сбербанк» принял решение постепенно отказываться от карт, выпущенных иностранными платёжными системами. В июле он начнёт выводить из обращения дебетовые карты Maestro, карты Virtual от Visa и Mastercard, а также ПРО100 от «Моментум».

В «Сбербанке» объясняют этот шаг тем, что карты зарубежных систем стали неактуальны в России за последнее время, поскольку они не поддерживают бесконтактную оплату, платежи в интернете и привилегии, которые предоставляются платёжной системой «Мир». Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, а карты Maestro и Virtual — с 2017 года.

«Зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и ПРО100, продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны. Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную „СберКарту МИР“, чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно», — заявили  в «Сбербанке».

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Комментарии

+49
Accelerator
Ага, только Виза у меня бесплатная, а за Мир они просят денег. Сбер он и есть сбер...
час назад в 14:49
#
tellurian
+1469
tellurian Accelerator
У меня виртуальная мир бесплатная. Там не сложное условие для бесплатности.
54 минуты назад
#
Дмитрий Могучев
+373
Дмитрий Могучев
Эх моя Mastercard молодежная с оплатой в 150 руб в год...
40 минут назад
#
+627
law
Кредитку и вернуалкк уже заставили поменять( меня виза устраивает полностью!
36 минут назад
#