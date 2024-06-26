«Сбербанк» выведет из обращения иностранные карты. Кого это коснётся?

По данным Frank Media, «Сбербанк» принял решение постепенно отказываться от карт, выпущенных иностранными платёжными системами. В июле он начнёт выводить из обращения дебетовые карты Maestro, карты Virtual от Visa и Mastercard, а также ПРО100 от «Моментум».
В «Сбербанке» объясняют этот шаг тем, что карты зарубежных систем стали неактуальны в России за последнее время, поскольку они не поддерживают бесконтактную оплату, платежи в интернете и привилегии, которые предоставляются платёжной системой «Мир». Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, а карты Maestro и Virtual — с 2017 года.
«Зачисления и переводы на счета карт Maestro, а также Virtual и ПРО100, продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по истечению июля по указанным картам будут недоступны. Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную „СберКарту МИР“, чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно», — заявили в «Сбербанке».
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