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В App Store появилось фейковое приложение «Сбербанка»

Александр

Каким-то образом в App Store проникло приложение «Сбер: Твой Онлайн Банк». И куда только смотрят модераторы?

«Сбербанк» находится под санкциями США и Евросоюза, поэтому его приложения не пропускают в Apple App Store и «Google Play Маркет» (хотя он иногда всё рано пропихивает их в App Store через подставных разработчиков и под разными названиями). Это приложение ещё и мошенническое — оно просит оплату сразу при входе, а после того как пользователь заплатит, доступа к онлайн-банкингу, конечно же, не появляется.



Клиентам «Сбера» с Android-смартфонами проще: они могут скачивать актуальную версию «Сбербанка Онлайн» с сайта банка или из различных магазинов приложений. Обладателям айфонов труднее: им приходится использовать веб-версию сервиса или приложения, которые на недолгое время попадают в App Store.

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